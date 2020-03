OM : Ses coéquipiers pensent à la C1, Thauvin n’a pas aimé

Dans : OM.

Accroché à domicile par Amiens (2-2) vendredi en Ligue 1, l’Olympique de Marseille risque de perdre une partie de son avance sur ses concurrents. D’où le rappel à l’ordre de Florian Thauvin dès son retour de blessure.

La fin de saison de l’Olympique de Marseille ne sera peut-être pas si tranquille. Surtout si le club phocéen continue de lâcher des points au Vélodrome. Face à Amiens, les hommes d’André Villas-Boas, qui menaient pourtant 2-0 jusqu’à la 83e minute, ont perdu deux unités qui leur tendaient les bras. Résultat, l’actuel deuxième de Ligue 1 n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matchs de championnat à domicile. Une aubaine pour le Stade Rennais et Lille, provisoirement relégués à neuf et dix longueurs au classement.

Dans ces conditions, Florian Thauvin a eu du mal à savourer son retour après six mois d’absence. « Très heureux d’avoir enfin pu retrouver les terrains ce soir… malgré une fin de match frustrante. Un rappel qu’il ne faudra rien lâcher jusqu’à la fin de la saison », a prévenu l’ailier de l’OM sur Twitter. Mais que l’international tricolore se rassure, ses coéquipiers sont conscients du danger. Certains ont déjà tiré la sonnette d’alarme en zone mixte, à l’image de Morgan Sanson.

« Ce n’est pas normal »

« Perdre deux points comme ça, ça fait mal au moral, sachant qu'on a deux matchs difficiles qui nous attendent, a réagi le milieu avant le déplacement à Montpellier et la venue du Paris Saint-Germain. Il faut relever la tête, ne pas tout dramatiser. On perd deux points, mais on regrette aussi le match contre Nantes (défaite 3-1). Prendre un point sur six contre ces équipes au Vélodrome, ce n'est pas normal. Mon but ? Tant mieux, mais je m'en bats les couilles ! » Le plus important est ailleurs effectivement…