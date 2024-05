Jorge Mendes futur patron de l'OM ‍?

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf rebondissement, l'OM a enfin trouvé son prochain entraineur. En effet, un accord est annoncé comme imminent avec Paulo Fonseca en provenance du LOSC.

L'OM va terminer une nouvelle saison sans titre après son élimination en demi-finales de la Ligue Europa face à l'Atalanta. La direction phocéenne a hâte de passer à autre chose et d'oublier cet exercice assez médiocre, qui aura notamment vu le passage de trois entraineurs. L'objectif est donc de construire sur des bases solides en trouvant la perle rare. Paulo Fonseca est la grande priorité de l'OM. Les négociations ont débuté et un accord est presque trouvé. De quoi faire les affaires d'un certain Jorge Mendes, agent de l'entraîneur lillois et qui a apparemment de grands projets pour le club phocéen...

Jorge Mendes prêt à prendre le contrôle de l'OM

𝓛𝓪 𝓯𝓪𝓶𝓲𝓵𝓵𝓮 🔵⚪️

Merci aux 7️⃣5️⃣0️⃣ supporters présents au Gewiss Stadium hier et à tout le peuple bleu&blanc à travers le monde pour le soutien indéfectible 💙 pic.twitter.com/mx7NepNneG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 10, 2024

Selon Live Foot, Jorge Mendes est en train de jouer une très belle partition afin de placer le maximum de ses joueurs l'été prochain. Le média indique que l'agent star du football a décidé d'accélérer les venues de Fonseca à l'OM et Sergio Conceiçao à l'AC Milan. Le tout avec pour objectif d'y implanter ses troupes cet été. Déjà, dans le passé, c'est lui qui avait grandement participé à la venue de Gennaro Gattuso dans la cité phocéenne. Ses relations avec Pablo Longoria sont bonnes et les deux hommes pourraient donc y trouver leur intérêt. Si tout se passe comme prévu, Jorge Mendes aura énormément de poids sur le prochain marché des transferts olympien, comme il l'avait fait dans le passé à Wolverhampton. Reste à savoir si la formule sera payante. Mendes possède des joueurs talentueux dans son agence, Gestifute, mais pourrait bien finir par prendre trop de place et peu à peu mettre dans l'ombre un Pablo Longoria déjà fragilisé par l'exercice vécu par l'OM.