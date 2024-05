OM ‍: Mbemba est prêt à quitter Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Stop ou encore pour Chancel Mbemba ? Le défenseur central congolais va boucler sa deuxième saison à l'OM. Sous contrat pour une année encore, il est hésitant à propos de son avenir sur la Canebière.

Jeudi soir a marqué la fin de l'aventure européenne de l'OM cette saison et peut-être le dernier match de Chancel Mbemba avec l'OM en coupe d'Europe. Le défenseur congolais (4 buts en C3 cette saison) n'est pas assuré de rejouer une compétition européenne avec les Phocéens. Premièrement, l'OM n'est pour le moment pas qualifié pour l'Europe la saison prochaine. Deuxièmement, Chancel Mbemba pourrait quitter Marseille cet été. Arrivé de Porto il y a deux ans, le joueur de 29 ans a apporté solidité et expérience au club olympien. Mais, il ne lui reste qu'un an de contrat restant et la difficile saison connue par l'OM le fait réfléchir.

Mbemba flou sur son avenir à l'OM

Interrogé sur son avenir en conférence de presse avant OM-Lorient, Chancel Mbemba n'a pas aidé les journalistes à se faire une idée précise de ses projets personnels. « Pour le moment, je suis là. Demain, je ne sais pas ce qu’il va arriver. C’est Dieu lui-même qui sait. Mais j’ai un contrat ici jusqu’en 2025. Je suis là », a t-il répondu.

Chancel Mbemba :



"On est déçu mais la vie continue. Chacun de nous a travaillé pour obtenir la qualification mais Dieu en a décidé autrement, ça fait mal mais on ne va pas baisser les bras. Les 3 matchs qu'il reste sont très importants. Quand tu tombes, il faut se relever le… pic.twitter.com/Ov1FwMArJP — Infos OM (@InfosOM_) May 11, 2024

Cela ne va pas rassurer les supporters phocéens mais surtout Pablo Longoria. Le président de l'OM attend une vraie réponse rapidement, lui qui ne veut lâcher libre aucun joueur de l'effectif marseillais. Mbemba se prononcera sans doute clairement après les trois derniers matchs de l'OM en Ligue 1. Une qualification européenne la saison prochaine l'incitera à prolonger son bail. Dans le cas contraire, ce taulier du vestiaire phocéen risque bel et bien de faire ses valises.