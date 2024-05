Vente OM ‍: McCourt met KO l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille est attendu d'ici à deux semaines en France et s'il débarque en France, c'est pour régler quelques dossiers chauds avec Pablo Longoria. L'Equipe en dit plus.

L'élimination face à l'Atalanta Bergame a secoué les supporters de l'OM, lesquels voyaient dans l'Europa League la dernière possibilité pour leur équipe de leur faire plaisir cette saison. Et ce n'est pas l'annonce faite ce dimanche de l'arrivée imminente de Frank McCourt, qui a assisté à un seul match de Marseille cette saison au Vélodrome, le premier, qui va leur redonner le sourire. Car même si certains sont persuadés que le milliardaire américain débarque en ville pour finaliser la vente de l'Olympique de Marseille et déclencher le fameux feu d'artifice annoncé depuis trois ans, Matthieu Grégoire balaie tout cela d'un revers de la main. Le journaliste du quotidien sportif, qui avait été le premier à révéler la vente de l'OM par Margarita Louis-Dreyfus à Franck McCourt en 2016, confie les raisons de ce séjour de McCourt à Marseille.

McCourt aime l'OM et ne vendra pas tout de suite

OM : McCourt baisse les salaires de 30% ! https://t.co/g27RYWdVCt — Foot01.com (@Foot01_com) May 12, 2024

Notre confrère précise que l'homme d'affaires bostonien n'est pas du tout décidé à vendre l'OM et qu'il apprécie toujours ce rôle de propriétaire du club le plus fada de la Ligue 1 comme le surnomme La Provence. « Dans l’entourage de l’actionnaire, on évoque un attrait toujours fort pour son club et on balaie les éternelles rumeurs de la vente », précise Matthieu Grégoire, lequel n'ouvre pas du tout la porte à un ou des investisseurs saoudiens. Bien évidemment, cela ne calmera pas ceux qui sont persuadés que le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) ou les autres émissaires de ce dossier avancent masqués depuis 2021. Mais en attendant, le journaliste de L'Equipe, qui a accès au plus proche entourage de Frank McCourt et de Pablo Longoria n'a aucun signal allant dans le sens d'une officialisation imminente de le vente de l'OM. On est persuadé que Thibaud Vezirian aura une réponse à apporter à notre confrère basé à Marseille.