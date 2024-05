L1 ‍: Luka Elsner en contact avec Reims

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Entraineur qui a rempli sa mission avec Le Havre, Lukas Elsner a même été cité parmi les meilleurs entraineurs de Ligue 1, sans parvenir à faire de l’ombre à Eric Roy.

Néanmoins, le technicien slovène a marqué des points et cela pourrait se concrétiser par un changement de poste, alors qu’il est toujours sous contrat avec le HAC. Mais selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, des contacts ont eu lieu entre lui et le Stade de Reims en vue de son arrivée cet été, alors que le club champenois se cherche un nouvel entraîneur après le départ précipité de Will Still.

🔴⚪️ Infos Stade de Reims :

🇸🇮 Luka Elsner considéré comme le profil recherché par les dirigeants rémois en vue de la saison prochaine. Contact a été entrepris avec le coach slovène afin d'entrevoir les possibilités d'un départ... Si le #SDR venait à concrétiser sa venue, le fait… pic.twitter.com/xhRxvOfwFg — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 14, 2024

Reims serait même prêt à négocier avec Le Havre pour une indemnité de transfert, si jamais le profil venait à faire l’unanimité et qu’un accord était envisageable. Voilà qui serait tout de même une sérieuse surprise, et forcerait le club normand à chercher un nouveau technicien pour la saison prochaine en Ligue 1.