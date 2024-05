OM ‍: De chouchou à tête de Turc, Ndiaye vit un calvaire

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Adulé à son arrivée l’été dernier, Iliman Ndiaye n’a jamais vraiment répondu aux attentes cette saison. Lors du fiasco à Bergame (3-0) jeudi dernier, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a encore déçu les supporters marseillais qui n’hésitent plus à se moquer de ses performances.

A l’image de Valère Germain, maladroit en finale de la Ligue Europa contre l’Atlético Madrid (défaite 3-0) en 2018, Iliman Ndiaye risque de regretter son occasion manquée pendant des années. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a eu la balle de l’égalisation face à l’Atalanta Bergame en début de deuxième période. Mais l’international sénégalais n’est pas parvenu à cadrer son lob et à relancer son équipe dans cette demi-finale retour de C3. Résultat, de nombreux observateurs se sont lâchés.

Les stats folles d'Iliman Ndiaye cette saison :



- 21k RT sur l'officialisation de son arrivée à l'OM.

- 3,5k fans venus l'accueillir à l'aéroport.

- 247k vues sur la compil des 2 dribles réussis contre l'Atalanta.

- 13 jongles Gare Saint-Charles.

- 1 seul bon match. 🔥 pic.twitter.com/6XyzJGDLBi — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) May 12, 2024

« Ndiaye est un joueur de deuxième division anglaise », a par exemple écrit le journaliste du Journal du Dimanche Nicolas Cuoco sur X. Et malheureusement pour Iliman Ndiaye, les supporters n’ont pas envie de tourner la page. Beaucoup d’entre eux prennent un malin plaisir à enfoncer l’ancien joueur de Sheffield United avec des moqueries accablantes. Ces commentaires rappellent évidemment l’engouement suscité par son arrivée l’été dernier. Passé par le centre de formation de l’Olympique de Marseille, l’amoureux du club phocéen avait eu droit à un accueil particulièrement chaleureux. On peut parler d’un véritable buzz sur les réseaux sociaux.

Longoria devra trancher

Quelques mois plus tard, la toile est beaucoup moins élogieuse avec le milieu offensif notamment critiqué pour son manque d’efficacité. Cette saison, Iliman Ndiaye ne compte que 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Suffisant pour obtenir une seconde chance ? On connaît l’avis des supporters sur la recrue estivale à environ 17 millions d’euros, mais pas celui de Pablo Longoria. Avec son conseiller Medhi Benatia, le président marseillais devra trancher, lui que l’on sait capable d’éjecter un flop très vite après sa signature.