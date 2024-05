OM ‍: Paulo Fonseca mis KO, la bonne nouvelle

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A la recherche de son futur entraineur, l'OM voit la cote de Paulo Fonseca remonter en flèche. L'entraineur portugais est en train de voir la porte du Milan AC se fermer devant lui, et pourrait donc dire oui à Marseille.

L’Olympique de Marseille a déjà une certitude pour la saison prochaine. Comme chaque été ou presque, son entraineur ne conservera pas son poste, mais cette fois-ci, il ne s’agira pas d’une démission ou d’un licenciement. Jean-Louis Gasset voit sa période contractuelle se terminer et il a toujours été clair que sa mission s’arrêtait avec la fin de la saison. La place est donc libre et elle intéresse forcément du monde, même si le risque que l’OM ne soit pas européen peut aussi freiner les ambitions des entraineurs confirmés.

Gallardo, la surprise du Milan AC

Il y a toutefois un nom qui revient avec insistance ces dernières semaines, c’est celui de Paulo Fonseca. L’actuel coach de Lille réalise des performances solides, avec du jeu, un groupe cohérent et la capacité de tirer le meilleur de ses joueurs. Un profil qui est la priorité de Pablo Longoria, alors que le Portugais n’a toujours pas prolongé chez les Dogues, et refuse de se mouiller avant que la saison se termine. Cela peut se comprendre, l’ancien coach de l’AS Roma rêve de revenir en Italie, alors que le Milan AC le courtise. L’OM représente donc un second choix.

Il Milan ci sta provando per #Gallardo: l'argentino si sta liberando dall'Al Ittihad, dovrebbe risolvere il contratto a breve — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 13, 2024

Mais tout cela risque bien de changer selon l’informateur italien Gianluca Di Marzio, qui souligne que le Milan AC a une nouvelle priorité en la personne de Marcelo Gallardo. L’Argentin est arrivé en cours de saison à Al-Ittihad, à la demande de Karim Benzema, mais son rêve reste d’entrainer en Europe. Le Milan AC réfléchit actuellement à faire une offre capable de convaincre l’ancien entraineur de River Plate, qui touche tout de même un copieux salaire de 22 millions d’euros par an en Arabie saoudite. Mais si une grosse proposition arrivait en provenance d’Europe, alors Gallardo trouvera alors un accord pour partir, et négociera un salaire beaucoup moins important. C'est la très forte tendance du moment selon Di Marzio.

Voilà qui aurait le don de barrer complètement l’accès à Paulo Fonseca, qui est séduit par la perspective d’entrainer l’OM, mais souhaitait aussi savoir quelles étaient ses options avant cela. Sauf s’il surprenait tout le monde en prolongeant à Lille, le Portugais voit en tout cas se rapprocher la perspective de s’asseoir sur le banc marseillais cet été.