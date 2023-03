OM : Vitinha le flop, il donne rendez-vous dans un an

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OM a cassé sa tirelire en faisant de Vitinha le joueur le plus cher de son histoire. Or pour l’instant, le Portugais n’a quasiment pas joué.

Au club depuis deux mois, Vitinha se contente de miettes sous les ordres d’Igor Tudor depuis son transfert record à l’Olympique de Marseille pour 32 millions d’euros. Joueur le plus cher de l’histoire du club phocéen, Vitinha n’a été titularisé qu’à une seule reprise par l’entraîneur croate. Pour le reste, l’ancien buteur de Braga doit faire avec quelques apparitions en fin de match, ce qui ne lui a pas encore permis de se mettre en valeur et d’inscrire son premier but en Provence. Les doutes commencent logiquement à naître au sujet de la qualité d’un joueur qui, s’il était si bon que cela, aurait forcément eu sa chance depuis deux mois. Il faut toutefois être patient selon Lucho Gonzalez, ex-star de l’OM, pour qui l’adaptation est un facteur à prendre en compte avec un jeune joueur quittant pour la première fois son cocon familial et découvrant l’étranger.

Lucho Gonzalez demande du temps pour Vitinha

« C’est un joueur très bon techniquement. Il arrive dans un club où il doit être celui qui porte le numéro 9 sur son maillot, un "matador". Mais il a besoin de temps, de connaître ses coéquipiers, ses coéquipiers ont besoin de le connaître. Mon conseil, c’est le temps. Souvent, les supporters ne nous donnent pas ce temps et la presse se met aussi à critiquer, parce qu’on va toujours comparer un joueur avec ce qu’il faisait dans son précédent club. Ce sont beaucoup de changements pour un joueur, même s’il était déjà en Europe. C’est une culture différente, une langue différente, un style de jeu différent. Je pense qu’il faut qu’il essaie de faire ce qu’il faisait dans son précédent club et qu’il ne pense pas à ce qui se dit, et ce sera plus facile » a indiqué sur RMC l’ancienne star de l’Olympique de Marseille, qui a longtemps eu l’étiquette de joueur le plus cher de l’histoire du club olympien avant d’être détrôné par Dimitri Payet, lequel a lui-même été dépassé par Vitinha cet hiver.

L'entourage de Vitinha ne panique pas

De son côté, Vitinha garde confiance. Son entourage, interrogé par La Provence, affirme que le buteur portugais de l’OM prend son mal en patience, persuadé que son heure viendra. « Il n’y a pas de problème. Il est toujours concentré et travaille dur. C’est une question d’opportunité, mais cela dépend de l’entraîneur. Vitinha est un travailleur acharné et talentueux, son heure viendra » affirme un proche du buteur de l’Olympique de Marseille. Journaliste portugais qui connait Vitinha sur le bout des doigts, Antonio Soares est également confiant quant à l’avenir du buteur marseillais en Ligue 1. « Il est jeune. Il faut lui laisser le temps. Il existe un écart entre les championnats portugais et français. Et l’OM est un club très exigeant, avec beaucoup de pression, plus qu’à Braga. Il est difficile de percer aux côtés d’un Alexis Sanchez. Mais on verra le vrai Vitinha la saison prochaine » affirme dans La Provence le journaliste portugais. Autant dire qu’à Marseille mais pas seulement, on est certain que Vitinha ne sera pas un flop. Plutôt rassurant, alors que le Portugais chauffe pour l’instant le banc à l’OM.