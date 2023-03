OM : Vitinha en danger, à Marseille on ne rigolera pas

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A l'occasion du quart de finale de la Coupe de France entre l'OM et Annecy, ce mercredi au Vélodrome, Vitinha devrait débuter avec Marseille. L'occasion pour l'attaquant portugais de montrer que Pablo Longoria n'a pas dépensé 32 millions d'euros pour rien.

L’Olympique de Marseille est dans la peau du grandissime favori à l’occasion de son quart de finale de Coupe de France que l’équipe d’Igor Tudor jouera ce mercredi contre Annecy, actuellement 10e de Ligue 2. Trois jours après la grosse désillusion, l’OM a l’occasion de redonner le moral à ses supporters, et cela tombe bien, le Vélodrome sera encore une fois comble pour cette affiche. A cette occasion, et même si l’entraîneur phocéen a refusé de le confirmer en conférence de presse, Vitinha devait débuter au cœur de l’attaque marseillaise. L’occasion pour le peuple marseillais d’avoir un premier vrai aperçu sur les qualités d’un joueur que Marseille est allé chercher à Braga cet hiver pour une somme colossale à l’échelle de l’OM (32ME). Pour Nabil Djellit, même s’il est étonnant, alors que l’on est début mars, que Vitinha ait encore un maigre temps de jeu, ce dernier doit savoir que la patience n’est pas toujours la qualité première du côté du Vélodrome.

Vitinha a du temps, mais pas trop

⚠️ 𝐎𝐌 - 𝐀𝐧𝐧𝐞𝐜𝐲



Il reste 24h pour être parmi les 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ derniers spectateurs et vivre un quart de finale de #CDF dans un Orange Vélodrome complet ! ⏰ #OMFCA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 28, 2023

Evoquant cette possible titularisation de l’attaquant portugais de 22 ans, le journaliste de L’Equipe espère que ce dernier réussira à inversement la tendance. « Vitinha, il a été payé 32 millions d’euros et il a peu joué. Ce n’est pas de sa faute, mais comme Terem Moffi à Nice, on ne peut pas dire qu’on essaie de l’installer à l’OM. Je suis heureux de savoir qu’il va jouer en Coupe de France contre Annecy. Oui, j’ai des doutes, mais il vient d’arriver et il faut lui laisser du temps. Et attendre aussi le début de la saison prochaine pour en savoir un peu plus. Mais bon on ne va pas lui laisser trop de temps non plus, on est à Marseille quand même », a prévenu Nabil Djellit, conscient que Vitinha doit vite se faire sa place, car Pablo Longoria l’a déjà prouvé dans un passé pas si lointain, si un joueur ne fait pas l’affaire, et quel que soit son prix d'achat, il est capable de vite l’éloigner de l’Olympique de Marseille.