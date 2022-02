OM : Viré en six mois, Kolasinac en danger ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Arrivé lors du récent mercato d'hiver à l'Olympique de Marseille, Sead Kolasinac n'a pas vraiment eu énormément l'occasion de montrer ce qu'il valait. Et Sampaoli ne lui fera aucun cadeau.

Le mardi 19 janvier dernier, l’OM officialisait la signature de Sead Kolasinac, le défenseur international bosnien ayant été laissé libre par Arsenal, où Mikel Arteta ne voulait plus de lui. Du côté de Marseille, la latéral gauche de 28 ans a paraphé un contrat jusqu’en 2023, apportant ainsi une solution de plus à Jorge Sampaoli, en quête de renforts dans ce secteur après le départ de Jordan Amavi à Nice. Luan Peres étant dans le dur, l’entraîneur argentin pouvait donc compter sur l’expérimenté défenseur pour s’installer directement dans son onze de départ. Sauf que depuis un mois, et malgré un calendrier copieux, Sead Kolasinac a surtout ciré le banc de l’OM, même s'il a eu un peu de temps de jeu, et à priori les choses ne devraient pas changer rapidement. A la veille de jouer contre Clermont, Sampaoli a été interrogé sur la gestion de l’ancien joueur d’Arsenal, et comme toujours le technicien phocéen n’a pas voulu faire dans la langue de bois, préférant mettre les choses au point, quitte à déplaire.

Sampaoli voulait Luan Peres, Kolasinac est son concurrent à l'OM

Car c’est une évidence, si Sead Kolasinac pensait avoir du temps de jeu du côté de Marseille, ce qu’il n’avait plus chez les Gunners, ce n’est pas le cas et cela ne sera pas le cas dans les matchs qui viennent. « Il a peu joué avant de signer à l'OM, il arrive dans un nouveau club, il doit apprendre une nouvelle langue, il doit s'adapter à un nouveau système et à de nouveaux partenaires. C'est un très grand défi pour un joueur arrivé il y a si peu de temps de retrouver 100 % de sa forme et de s'adapter à un système différent (...) Avec la compétitivité de notre onze de départ, il part avec un désavantage pour toutes ces raisons (...) C’est probable qu'il interprète mieux notre idée par la suite. On a aussi un calendrier très chargé à prendre en compte. Il va sûrement avoir la possibilité de jouer mais, pour l'instant, il n’y a aucun intérêt d'avoir un joueur qui n'est pas à 100 % physiquement et mentalement, car ça le rend vulnérable », a confié Jorge Sampaoli, qui sait que dans le dossier Kolasinac il est regardé de près car c’est lui qui avait plaidé auprès de Pablo Longoria la venue de Luan Peres, concurrent direct du défenseur bosnien.