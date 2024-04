Vente OM ‍: Le patron de Milan remplace l'Arabie Saoudite ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que la piste saoudienne s'éternise concernant le rachat de l'Olympique de Marseille, c'est désormais Gerry Cardinale, propriétaire de l'AC Milan via RedBird Capital, qui pourrait aider Frank McCourt.

Présent à Milan pour assister au derby perdu par son équipe contre l'Inter, Gerry Cardinale a clairement fait savoir qu'il était là pour longtemps. L'homme d'affaires américain, patron de RedBird Capital, société de gestion de placements américaine qui pèse 3 milliards d'euros, mise énormement sur le sport, puisqu'il a également mis des billes dans des clubs aussi légendaires que les Yankees de New York (MLB) et les Cowboys de Dallas (NFL). En France, RedBird possède également le Toulouse Football Club, mais ces dernières semaines la vente du TFC a largement été évoquée. Pourquoi la société américaine pourrait vouloir aussi rapidement revoir son investissement dans la Ville Rose ? Eh bien, c'est du côté de l'Olympique de Marseille que les regards se tournent. Car, certains ont récemment constaté que les statuts officiels de la société qui possède l'OM permettent depuis quelques semaines l'entrée d'un actionnaire minoritaire. Et cet actionnaire pourrait être RedBird Capital.

RedBird proche de l'OM ?

Redbird Capital, un fonds américain spécialisé qui investit dans le foot notamment au Milan AC et à Liverpool également, très branchés sur la data... Les managers que Redbird avaient chargés du projet Toulouse restent à Toulouse. — 13 Pichado (@13Pichado) April 23, 2024

Dorénavant connu pour son intervention à visage découvert dans l'émission de Thibaud Vézirian, 13Pichado, qui suit le dossier économique de l'Olympique de Marseille depuis de très longues années, et pas seulement depuis 2021, pense qu'effectivement cela peut bouger à l'OM. Mais dans le sens annoncé par certains. « Ce que je lis dans le fameux procès-verbal du mois de mars 2024, c'est plutôt quelqu’un qui prépare l’entrée dans le capital de quelqu’un qui a déjà un club de football. Moi, il y a un dossier avec lequel je ferai un lien, c’est celui de Toulouse, il y a eu une transaction bizarre qui se fait avec le management du TFC qui reprend l’activité au fonds d’investissements qui était en place, à savoir RedBird Capital (Ndrl : également propriétaire de l’AC Milan). Ça ressemble à une transaction faite pour libérer RedBird Capital afin de pouvoir investir dans un autre club de Ligue 1. Potentiellement, si c’est RedBird Capital qui investit à l’OM, je ne serai pas surpris », explique celui qui affirme l'hypothèse d'une venue d'un consortium avec l'Arabie Saoudite, Rodolphe Saadé et d'autres investisseurs étaient une fiction totale. Cependant,13Pichado, qui a notamment travaillé pour des fonds d'investissement, a prévenu tout le monde, il refuse d'être « le nouveau gourou de la vente OM »