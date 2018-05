OM : Valère Germain refuse catégoriquement de quitter l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En début de semaine, Yahoo Sports jetait un froid sur l’avenir de Valère Germain à l’Olympique de Marseille.

En effet, le média expliquait que l’OGC Nice tentait de rapatrier le buteur français sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une solution qui aurait pu convenir au club phocéen, d’autant que Rudi Garcia courtise Mario Balotelli, toujours sous contrat avec le Gym selon le président Jean-Pierre Rivère. Mais ce mardi, La Provence prend tout le monde à contre-pied en affirmant que l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’a aucunement l’intention de quitter l’OM dès cet été.

Selon le journal régional, les dirigeants olympiens ne pousseront pas Valère Germain vers la sortie de force. « Aussi têtu que déterminé, le joueur n’a pas l’intention de s’en aller après une première saison qu’il juge lui-même irrégulière » précise La Provence, qui affirme par ailleurs que l’OM ne vendra pas de titulaire important au mercato. Ainsi, Mandanda, Rami, Luiz Gustavo, Thauvin et Payet ne seront pas cédés à en croire le quotidien. Cela vaut également pour des jeunes joueurs à fort potentiel comme Sarr, Amavi, Kamara, Sanson et Ocampos. Reste le solide Zambo-Anguissa, convoité en Angleterre et qui pourrait lui être vendu pour plus de 20ME cet été…