Le PSG débarque au Vélodrome, l'attitude de l'OM le révolte

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le 31 mars prochain, l'OM et le PSG s'affronteront en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Vélodrome. Un Classique très attendu par les fans phocéens, qui se sont rués vers la billetterie cette dernière à peine ouverte.

L'OM est encore invaincu cette saison à domicile. Une belle prouesse pour les Phocéens, qui n'étaient pas du tout sur la même dynamique lors du précédent exercice. Face au PSG le 31 mars prochain au Vélodrome, les hommes de Jean-Louis Gasset auront une épreuve de taille pour tenter de conserver leur invincibilité. Les fans de l'Olympique de Marseille veulent être nombreux à ce rendez-vous XXL, alors que le Vélodrome fait quasiment salle comble à chaque rencontre malgré des résultats irréguliers. La billetterie a ouvert ces dernières heures et elle a été, comme il fallait s'y attendre, prise d'assaut. Pour le grand public, les prix ont décollé, allant parfois jusqu'à 300 euros en Catégorie Or. De quoi révolter les supporters de longue date qui ne comprennent pas ces tarifs dignes des plus grands évènements planétaires.

Des prix qui font jaser

🤯 Une heure d’attente sur la priorité billetterie pour découvrir ces tarifs… C’est OM 🆚 PSG ou une finale de Ligue des Champions ? Le renouveau sportif ne fait pas du bien qu’au classement visiblement à Marseille…#OMPSG #Ligue1 pic.twitter.com/VhXcqGs31Z — Michaël Michée (@Michael_Michee) March 11, 2024

Sur les réseaux sociaux, les captures d'écran ont rapidement fait leur apparition. Via X, les critiques ont été nombreuses même si certains ont rappelé que pour ce genre de rencontres, les abonnés étaient privilégiés par rapport aux autres. C'est le cas de Michael Michée, ancien responsable communication de Niort ou recruteur pour Versailles, qui a poussé un coup de gueule sur ces tarifs subitement rehaussés juste pour la venue du PSG. Lui qui est abonné au Vélodrome a été surpris de voir les tarifs pratiqués.

« Une heure d’attente sur la priorité billetterie pour découvrir ces tarifs… C’est OM PSG ou une finale de Ligue des Champions ? Le renouveau sportif ne fait pas du bien qu’au classement visiblement à Marseille… » ; « Je suis abonné perso, donc aucun souci moi. Mais j’ai regardé pour des amis qui souhaitent venir. Une place vendue à 75€ contre Monaco est à… 209€ contre Paris. Tout le monde n’a pas les moyens de s’abonner ou d’acheter une place sèche à ce tarif » ; « Comme quoi, on est bien loin d'un football populaire. Comment peut-on, en étant une personne un tant soit peu sensée, défendre ce genre de pratiques ? Et le pire malheureusement, c'est que ça partira même à ces prix », pouvait-on voir sur le réseau sociaux anciennement appelé Twitter. De quoi interpeller sur la politique de l'OM qui se sert clairement de la réception du PSG pour faire passer certains prix à des tarifs très VIP.