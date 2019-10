OM : Un robuste défenseur dans le viseur au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En ce début de saison, plusieurs tendances se sont confirmées à l’Olympique de Marseille.

La première, c’est que le onze-type de Villas-Boas a fière allure, lorsque tout le monde est opérationnel. La seconde en revanche, c’est que l’effectif à la disposition du coach portugais est très limité quantitativement, et que chaque poste n’est pas doublé. Une anomalie à corriger si possible dès le mercato hivernal pour Marseille, qui pourrait se mettre en quête d’un ailier gauche ou encore d’un défenseur central. A ce poste, un joueur a d’ailleurs retenu l’attention des recruteurs olympiens.

Il s’agit de Strahinja Pavlovic, le robuste défenseur serbe évoluant au Partizan de Belgrade. Selon les médias serbes et italiens, l’Olympique de Marseille est très intéressé par le profil de ce jeune défenseur de 18 ans, qui culmine à plus d’1m93. Problèmes : le natif de Sabac est un titulaire indiscutable du Partizan et surtout, il est sous contrat avec le club serbe jusqu’en juin 2024. Pour obtenir son renfort, il faudra donc certainement signer un gros chèque. Ce que la Lazio Rome est peut-être prête à faire, mais pas l’Olympique de Marseille, pour qui renfort risque de rimer avec prêts ou avec joueurs libres cet hiver au mercato…