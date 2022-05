OM : Un crack à 12 millions d'euros, Longoria fonce

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'Olympique de Marseille avance déjà ses pions pour son prochain mercato estival. Pablo Longoria n'est d'ailleurs pas insensible aux charmes d'un crack turc de Trabzonspor.

L'OM lutte en cette fin de saison pour une place sur le podium de la Ligue 1. La place de dauphin est d'ailleurs envisagée, car elle permettrait aux hommes de Jorge Sampaoli de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. Pour cela, il faudra se montrer à la hauteur lors des deux dernières journées de Ligue 1 face au Stade Rennais et à Strasbourg. Le prochain mercato estival de l'OM dépendra ensuite du classement final des Phocéens et des rentrées d'argent qui vont avec. Car Pablo Longoria a semble-t-il déjà placé des pions pour cet été, notamment au milieu de terrain. Et un international turc, Abdülkadir Ömür, est concerné.

L'OM sous le charme d'un crack de Trabzonspor

🗞Afin de renforcer le centre de formation, Pablo Longoria rêve depuis plusieurs semaines de techniciens 🇪🇸. Il a identifié le directeur du centre d'un club historique de la Liga comme le nouvel homme fort. L'affaire n'est pas simple à boucler juridiquement. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/Zo4UQjhLQY — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 3, 2022

L'OM, sous la présidence de Pablo Longoria, a déjà fait ses preuves lors des dernières périodes de mercato. De jeunes profils sont susceptibles de rejoindre la cité phocéenne dans les prochaines semaines. Parmi eux, on peut citer Abdülkadir Ömür. L'international turc de 22 ans sort d'une grande saison avec Trabzonspor, auréolée d'un titre de champion de Turquie. Avec son club, Ömür a disputé cette saison 37 matchs, pour 7 buts marqués et 4 passes décisives. Ces dernières heures, la presse turque, via Turkgun Gazetesi, annonce que l'OM est disposé à offrir 12 millions d'euros à Trabzonspor pour se payer le jeune crack, sous contrat jusqu'en 2024 avec l'équipe turque. Petit gabarit (1,68m), technique et doté d'une belle vision de jeu, le gaucher peut également apporter offensivement avec une qualité de frappe intéressante. Un profil qui pourrait rappeler en cas de signature à l'OM, celui qu'avait Mathieu Valbuena. A noter que le média Turkgun Gazetesi rajoute que l'OGC Nice est également sur les rangs. Après une belle bataille sportive en cette fin de saison entre les deux clubs, une autre pourrait démarrer cet été lors du mercato pour Abdülkadir Ömür.