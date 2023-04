OM : Tudor joue avec Payet, il n'en peut plus

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OM a pris le meilleur sur Troyes (3-1) au Stade Vélodrome. Encore une fois, Dimitri Payet se sera contenté de quelques minutes de jeu.

L'OM a repris sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 après son succès face à Troyes ce dimanche soir. Une victoire nette et sans bavure logique au vu de l'écart de niveau entre les deux formations. Cette rencontre a été l'occasion de voir les deux premiers buts de Vitinha sous les couleurs phocéennes. Aussi, le public du Stade Vélodrome aura eu le droit à la rentrée en fin de rencontre de Dimitri Payet. L'international français, âgé de 36 ans, vit une saison très difficile, lui qui est peu utilisé par Igor Tudor. D'ailleurs, la gestion du cas Payet par l'entraîneur croate continue d'en agacer certains à Marseille. C'est le cas d'Adam Manseur.

Payet victime d'injustice à l'OM ?

Dans des propos rapportés par Football Club de Marseille, le consultant a poussé un petit coup de gueule sur Igor Tudor, qu'il accuse d'avoir la fâcheuse tendance de cramer certains joueurs depuis son arrivée. « Payet rentre quand l’équipe ne joue plus quasiment. Il rentre pour toucher un peu le ballon, faire deux, trois renversements de jeu mais pas plus que ça. Bien sûr que sa gestion par Tudor est discutable. Comme pour celle de Kaboré, Bailly, Guendouzi, Gerson, Suarez… Il y a énormément de joueurs qu’il a « cramés ». Mais je pense que ça reste des joueurs qui ont le niveau pour la Ligue 1. Mais pas pour son style de jeu. Je pense que Payet est sorti des radars. Mais je pense que sous certains moments, sur certains matchs il aurait pu apporter. Après je pense qu’il a eu un boycott de Tudor sur certains matchs. C’est comme ça et ce sont ses choix. Sur les sept prochains matchs de l’OM, Payet aura 50 voire 60 minutes à tout casser », a notamment déploré Adam Manseur, pessimiste pour l'avenir de Payet à l'OM si rien ne change pour l'ancien Nantais. Pour rappel, Payet sera en fin de contrat avec le club phocéen en juin 2024. Pas sûr qu'il aille au bout dans ces conditions.