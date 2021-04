OM : Thauvin trop gourmand, Séville lâche l’affaire

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’OM au mois de juin, Florian Thauvin ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Tandis que son départ de Marseille semblait acté sous la présidence de Jacques-Henri Eyraud, tout a été relancé par la nomination de Pablo Longoria à la tête du club phocéen. L’Espagnol est en contact régulier avec l’entourage de Florian Thauvin mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Et pour cause, le champion du monde réclamerait la coquette somme de 4 ME par an, des exigences qui ont refroidi l’Olympique de Marseille mais également certains de ses prétendants. L’AC Milan a été climatisé par le salaire réclamé par Florian Thauvin, raison pour laquelle le natif d’Orléans serait prêt à consentir un petit effort pour signer chez les Rossoneri, où le projet sportif est emballant.

A en croire les informations obtenues par Estadio Deportivo, un autre club a été grandement refroidi par les exigences financières de Florian Thauvin. Il s’agit du FC Séville, prétendant de très longue date de l’attaquant de l’OM mais qui n’a vraisemblablement aucunement l’intention de faire sauter la banque pour un joueur certes très efficace en Ligue 1 mais qui n’a jamais réellement prouvé sa valeur en coupe d’Europe ou avec l’Equipe de France. Le directeur sportif andalou Monchi continue de surveiller l’évolution de ce dossier d’un œil, mais il apparaît maintenant de plus en plus improbable que Florian Thauvin poursuive sa carrière au FC Séville. Un prétendant de moins, ce qui représente une bonne nouvelle pour l’OM, qui cherche toujours à prolonger son joueur après l’avis favorable émis par Jorge Sampaoli. Selon les informations communiquées en milieu de semaine par La Provence, l’entraîneur argentin de Marseille a fait savoir à Pablo Longoria qu’il souhaitait conserver Florian Thauvin la saison prochaine au même titre que Pol Lirola, Leonardo Balerdi et Arek Milik.