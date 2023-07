Aubameyang à l'OM, Marseille fait une offre hallucinante ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique de Marseille se pincent pour y croire, Pablo Longoria a débuté les négociations pour faire venir Pierre-Emerick Aubameyang. Cependant, le patron de l'OM a fixé ses conditions et il n'est pas là pour rigoler.

L’Olympique de Marseille a officialisé la signature de Ronan Lodi en guise de cadeau pour la fête nationale, mais le bouquet final du mercato va se jouer dans les prochains jours. Alors que l’OM n’a toujours pas vendu le moindre joueur, à l’exception de Milik dont l’option d’achat a été en quelque sorte levée par la Juventus, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) pourrait rejoindre l’effectif de Marcelino afin de faire oublier Alexis Sanchez, dont le club phocéen n’attend plus vraiment de réponse à son offre de prolongation.

Sur le papier, l’idée de voir l’attaquant gabonais, qui connaît bien la Ligue 1, est excellente, mais forcément cela implique un sacré montage financier. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne est encore sous contrat avec Chelsea, et gagne actuellement 10 millions d’euros par an. Ajoutez à cela des offres venues d’Arabie Saoudites d’un niveau colossal, et forcément le dossier paraît complexe pour l’OM. Mais Pablo Longoria n’est pas du genre à s’avouer vaincu, avec ses moyens, le patron de Marseille est très clair dans les négociations.

L'OM fixe ses conditions à Chelsea et Aubameyang

Selon différentes sources, l’Olympique de Marseille propose à Pierre-Emerick Aubameyang l’offre salariale qui venait d’être offerte à Alexis Sanchez, à savoir près de 7,5 millions d’euros pour la saison. Car de la même façon, l’OM ne propose qu’une année de contrat à l’attaquant de Chelsea, là où l’entourage d’Aubameyang souhaite deux saisons. Mais, tout comme il l’a fait pour le buteur chilien, Pablo Longoria est droit dans ses bottes et fixe ses conditions. Le patron phocéen sait bien que le numéro 9 de Chelsea a alterné le bon et le nettement moins bon ces dernières saisons. Enfin, l’Olympique de Marseille souhaite que Chelsea libère son joueur de sa dernière année de contrat, sachant que les Blues ont un nombre record de footballeurs sous contrat et que Mauricio Pochettino ne compte pas sur Pierre-Emerick Aubameyang. On le constate, les conditions sont nombreuses avant de parvenir à un accord, mais l'OM a lancé la manoeuvre et peut croire au miracle.