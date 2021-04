OM : Thauvin prêt à tout sacrifier pour signer à l'AC Milan ?

Dans : OM.

Annoncé comme proche de l'AC Milan en janvier dernier, Florian Thauvin arrive en fin de contrat à l'Olympique de Marseille. Et pour parvenir rejoindre le club italien, il est prêt à faire des efforts.

La situation de Florian Thauvin à l’OM est claire sur le plan contractuel puisque le champion du monde sera libre de signer où il le souhaite dès le 1er juillet. Mais sur le plan sportif, cela ressemble à une vraie hésitation puisqu’il y a quelques semaines encore, le clan Thauvin évoquait clairement un départ de Marseille, le nom de l’AC Milan revenant très régulièrement, suite aux propos de Paolo Maldini, la légende lombarde ayant dit tout le bien qu’il pensait du joueur français. Mais après la révolution intervenue au sein du club phocéen, et notamment le départ de Jacques-Henri Eyraud et d’André Villas-Boas, Pablo Longoria semblait avoir repris la main dans le dossier Florian Thauvin, la prolongation de ce dernier redevenant soudainement envisageable. L'histoire d'amour entre Thauvin et le club phocéen pouvait donc se prolonger.

Cependant, ce scénario semble cependant d'un seul coup moins évident puisque la Gazzetta dello Sport affirme que l’entourage de Florian Thauvin aurait « changé de stratégie » afin de rejoindre l’AC Milan la saison prochaine. « Le montant de la prime à la signature a diminué, tout comme les exigences salariales du joueur français » explique le quotidien sportif italien. Et cette révision à la baisse aurait provoqué un retour à la table des négociations de la part des dirigeants milanais, qui avaient tourné le dos à Florian Thauvin suite à des demandes considérées dans un premier temps comme « excessives ». Désormais, tout paraît devoir s'arranger entre l'AC Milan et le champion du monde tricolore, même si l'Olympique de Marseille a peut-être une carte à jouer, du moins si l'OM de Jorge Sampaoli accroche un ticket européen.