OM : Thauvin avec Gignac au Mexique, ça brûle !

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Florian Thauvin est proche d’un accord avec les Tigres de Monterrey, où évolue André-Pierre Gignac.

Auteur de 86 buts sous les couleurs de l’Olympique de Marseille depuis 2013, Florian Thauvin vit peut-être ces dernières semaines en Provence. Titulaire indiscutable dans le dispositif tactique de Jorge Sampaoli depuis la prise de fonctions de l’entraîneur argentin, Florian Thauvin est plus que jamais sur le départ. En fin de contrat au mois de juin, l’ancien Bastiais était en discussions avec Pablo Longoria pour prolonger. Aucun accord n’a été trouvé et ces derniers jours, les choses se sont accélérées en faveur d’un départ de Florian Thauvin cet été. Souvent cité à Séville, au Milan AC ou en Angleterre, le champion du monde 2018 pourrait finalement rebondir aux Tigres de Monterrey au Mexique, dans le club où s’éclate un certain André-Pierre Gignac.

Le média local Grafico Tigres affirme qu’un accord est imminent entre Florian Thauvin et le club mexicain, des informations confirmées par Foot Mercato. Sans surprise, l’entourage d’André-Pierre Gignac joue un rôle majeur dans les négociations. Effectivement, son agent Jean-Pierre Canot joue les intermédiaires avec Florian Thauvin et serait déterminant dans ce deal. Un accord pour un bail longue durée, probablement de quatre ans, est ainsi en passe d’être trouvé entre les Tigres de Monterrey et Florian Thauvin. Trop gourmand financièrement pour les clubs européens susceptibles de s’intéresser à lui, « Flotov » pourrait percevoir 5 ME annuels net au Mexique. Une juteuse prime à la signature est également en négociations. A seulement 28 ans, Florian Thauvin est sur le point de faire un choix de carrière surprenant, qui compromettra automatiquement la suite de sa carrière internationale. Un coup dur en prévision pour l’OM, dont l’entraîneur Jorge Sampaoli avait clairement fait savoir en conférence de presse qu’il souhaitait conserver Thauvin dans son effectif la saison prochaine…