OM : Thauvin refuse de rejoindre Gignac, il préfère Marseille

En fin de contrat au mois de juin, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille.

Il y a encore quelques semaines, on se dirigeait vers un départ à coup sûr de Florian Thauvin à la fin de la saison. Finalement, l’attaquant de l’OM ne dispose pas des offres espérées au mercato. L’AC Milan et le FC Séville se sont bien renseignés sur la situation de Florian Thauvin ainsi que sur les conditions financières de son arrivée. Mais visiblement, les exigences de l’attaquant de Marseille ne sont pas en adéquation avec les possibilités financières des deux clubs. C’est ainsi que l’hypothèse d’une prolongation dans les semaines à venir prend de l’ampleur. Une information confirmée ce vendredi par la presse mexicaine, qui croit savoir que Florian Thauvin a refusé de rejoindre les Tigres d’André-Pierre Gignac afin de prolonger à l’OM.

Le média Bolavip affirme que Jean-Christophe Cano, agent d’André-Pierre Gignac et proche de l’entourage de Florian Thauvin, a œuvré en coulisses pour tenter de rendre possible la signature de l’ailier marseillais chez les Tigres. La proposition avait de quoi faire réfléchir Florian Thauvin, quand on sait à quel point « APG » cartonne au Mexique, où il a trouvé une ferveur populaire totalement compatible avec son tempérament très méditerranéen. Si les Tigres ne bénéficient pas de la puissance financière des clubs de Premier League, la formation d’André-Pierre Gignac était disposée à offrir à Florian Thauvin un salaire confortable et une prime à la signature intéressante. Les feux étaient au vert, mais l’ancien Bastiais a finalement fait le choix de refuser cette proposition. Le média est catégorique et affirme que si Florian Thauvin a refusé cette offre, c’est car il a la farouche intention de prolonger à Marseille, où il se plait dans le dispositif tactique de Jorge Sampaoli. Reste maintenant à voir si cela se confirmera et si Pablo Longoria sera bientôt en mesure d’annoncer la prolongation de son meilleur buteur et deuxième meilleur passeur, derrière Dimitri Payet.