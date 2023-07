OM ‍: Sarr prévient le Vélodrome, ça ne va pas traîner

Dans : OM.

Quatrième recrue estivale de l’Olympique de Marseille, Ismaïla Sarr ne cache pas sa fierté. L’ailier arrivé en provenance de Watford se réjouit de sa signature et promet une adaptation rapide au sein de sa nouvelle équipe.

Dans le 4-4-2 (ou 4-2-3-1) imaginé par l’entraîneur Marcelino, Ismaïla Sarr pourrait jouer un rôle important dans la saison de l’Olympique de Marseille. L’ailier recruté pour environ 12 millions d’euros possède le profil adapté pour animer un couloir et pour enflammer les supporters. D’ailleurs, l’international sénégalais compte bien se mettre les fidèles du Vélodrome dans la poche sans attendre. Ismaïla Sarr a en effet partagé sa fierté et sa capacité à s’adapter très rapidement.

« Je suis très heureux de rejoindre ce club de rêve, il fait partie des plus grands clubs du monde, a encensé l’ancien Rennais interrogé par les médias de l’OM. Cela me fait très plaisir. J’avais envie de signer, il faut se mettre au boulot. Je regarde la Ligue 1, et l’OM. Je vais m’adapter vite fait. Avant mon arrivée, j’ai parlé avec le coach, le président et le staff. J’ai bien aimé quand ils m’ont proposé de venir, le plan de jeu et le projet aussi. C’est pour cela que je n’ai pas trop réfléchi. »

« J’ai l’ambition de faire quelque chose ici à l’OM. (…) J’ai hâte de jouer au Vélodrome. Mon objectif est d’aider mes coéquipiers et faire en sorte qu’on fasse la meilleure saison. Beaucoup de supporters marseillais sont au Sénégal, je suis prêt à donner beaucoup. J’aime les supporters de l’OM, on va mouiller le maillot, on va tout donner sur le terrain et eux, je sais bien qu’ils vont tout donner aussi. On va faire un grand truc ensemble », a annoncé Ismaïla Sarr, ravi d’avoir trouvé un projet plus excitant que la D2 anglaise.