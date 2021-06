 OM : Sampaoli va chercher Luan Peres au Brésil

Dans : OM.

Les pistes se multiplient à Marseille depuis l’ouverture du marché des transferts, mais il y a clairement une tendance sud-américaine et même brésilienne qui se dessine.

Après Gerson, qui va être officialisé dans les prochains jours, l’OM discute avec David Luiz, et semble même tenir la corde dans ce dossier qui semblait impensable il y a quelques jours encore. Et ce n’est pas fini. En effet, Jorge Sampaoli a mis Pablo Longoria sur la piste de Luan Peres. Il s’agit également d’un défenseur central, preuve que l’entraineur argentin compte bien en utiliser trois à chaque match, et a donc besoin de monde à ce poste. Et l’entraineur de l’OM a particulièrement ciblé Peres car il le connaît bien, il a déjà été son coach lors de leur passage commun à Santos. Le Brésilien de 26 ans évolue donc dans le club de la ville de Sao Paulo, et a connu une première aventure chaotique en Europe, du côté de Bruges.

Revenu au pays devant son échec, il a réussi à se relancer, et a été recruté par le club de Neymar et Pelé pour 3 ME l’hiver dernier. Selon O Globo, le forcing de l’OM pourrait payer. Santos n’était en effet pas vendeur au départ, mais pourrait infléchir sa position en cas de belle offre. Il faudra de toute façon s’employer, puisque Luan Peres est également courtisé par un club russe, dont l’identité n’a pas été dévoilée. A noter que la négociation s’annonce comme souvent compliqué avec la formation brésilienne, puisque tous les droits du joueur n’appartiennent pas à Santos. Actuellement en vacances au Brésil, Jorge Sampaoli active en tout cas ses réseaux, et pourrait donc ramener un joueur qu'il apprécie dans ses bagages, même si l’OM ne pourra pas recruter tout le monde, et va aussi devoir faire attention aux nombre de joueurs extra-communautaires s’il continue sur ce rythme.