OM : Le vrai prix Gerson enfin révélé, c’est cher

Première recrue de l’Olympique de Marseille cet été, le Brésilien Gerson est attendu dans la cité phocéenne vendredi pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans. Ces démarches finaliseront son transfert dont le réel montant a été dévoilé.

Cette semaine, l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir sa première recrue estivale. Il s’agit évidemment de Gerson (24 ans) qui fait l’objet d’un accord officiel avec Flamengo depuis deux semaines. Les deux formations avaient en effet communiqué sur l’opération à venir, mais sans donner de détails sur le résultat de leurs discussions. C’est pourquoi divers montants ont été révélés sur le prix du transfert du milieu de terrain. On a d’abord évoqué des sommes autour de 30 millions d’euros. Puis d’autres sources sont allées jusqu’à diviser la note par deux.

20 M€ hors bonus

Il faut dire que l’Olympique de Marseille, loin d’avoir terminé ses emplettes sur le marché des transferts, n’a pas intérêt à afficher ses réels moyens financiers, sous peine d’inciter les clubs de ses cibles à se montrer gourmands. Ces derniers apprendront pourtant que le récent cinquième de Ligue 1 a misé gros sur Gerson. D’après le quotidien régional La Provence, la président Pablo Longoria s’est entendu avec Flamengo sur un transfert à 20 millions d’euros, sans compter les bonus et un pourcentage à la revente.

On peut parler d’un gros investissement pour un joueur qui, malgré ses passages à la Roma et à la Fiorentina en Italie, n’a pas encore fait ses preuves dans le football européen. Gerson sera donc attendu au tournant dès ses débuts avec l’Olympique de Marseille. Lui qui aura besoin d’un certain temps pour arriver en forme. Rappelons que l’international Espoirs brésilien va disputer les Jeux Olympiques (du 23 juillet et 8 août) et donc manquer la préparation physique avec sa nouvelle équipe.