OM : Sampaoli à Marseille, rien n'est signé !

Dans : OM.

Si Jorge Sampaoli est effectivement proche de rejoindre l'Olympique de Marseille, un proche de l'entraîneur argentin dément qu'un accord soit déjà trouvé.

L'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de Marseille prend de l'épaisseur: l'Argentin a annoncé lundi son départ du club brésilien de l'Atlético Mineiro et est en « discussions avancées » avec l'OM, a confirmé à l'AFP une source dans l'entourage du technicien. « La fin est arrivée. Jeudi, ce sera le dernier match », a écrit Sampaoli, qui était pourtant lié au club brésilien jusqu'à la fin de l'année, dans une lettre destinée aux supporters. Avec l'OM, « les discussions sont avancées mais ce n'est pas du tout conclu. Il manque encore des détails mais je pense que cela va se faire », a indiqué à l'AFP une source proche de l'entourage du technicien.

D'après plusieurs médias, un contrat courant jusqu'en 2023 attend l'ex-entraîneur de la sélection argentine (2017-2018), pressenti pour devenir le nouveau coach de l'OM en remplacement du Portugais André Villas-Boas, mis à pied début février juste après avoir proposé sa démission. Sampaoli, 60 ans, avait pris les rênes de l'Atlético Mineiro en mars 2020 et a remporté 25 des 44 rencontres disputées à sa tête (10 défaites, 9 nuls). Son club a acté la fin de l'aventure avec ce coach réputé pour son style de jeu offensif, soulignant sur Twitter le « rôle important » joué par "Sampa" dans « le développement de l'Atlético grâce à sa discipline, son esprit et son énorme capacité de travail ».

Sampaoli à Marseille, ça va être chaud

Dans sa carrière d'entraîneur entamée en 2002, Sampaoli a également dirigé un autre club brésilien, Santos, ainsi que des clubs au Pérou, au Chili et en Equateur. Sa seule expérience en Europe a été en Espagne, sur le banc du Séville FC (2016-2017). Dans sa missive d'adieu, il dit n'avoir pas voulu « seulement gagner » mais « être créatif » et « construire une équipe qui, lorsqu'elle serait montrée à la télévision, ferait oublier la tristesse pendant un moment ». Selon lui, « le football brésilien a un talent infini :il m'a fait redécouvrir la beauté du jeu, quelque chose qui me marquera à jamais ».

Réputé pour ses colères sur le banc de touche, Jorge Sampaoli ne pourra diriger l'Atlético Mineiro pour la dernière journée du championnat brésilien, jeudi contre Palmeiras (vendredi à 01h30 heure de Paris), car il a été exclu lors de la précédente journée pour s'en être pris verbalement à l'arbitre. L'Atlético Mineiro occupe la troisième place du Brasileirao et est qualifié pour la phase de groupes de la prochaine Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des champions.

Rédaction avec AFP