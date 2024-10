OM-PSG ‍: DAZN met KO l'arbitre et ses images secrètes

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour justifier la décision d'expulser Amine Harit lors du match OM-PSG, l'arbitre a indiqué que la VAR avait des images prises sous un angle différent que celui de DAZN. La chaîne dément.

François Letexier a eu le courage de venir s'expliquer en direct sur DAZN après le classique OM-PSG (0-3), l'arbitre ayant bien conscience que le carton rouge mis au joueur marocain suite à une faute sur Marquinhos avait pesé dans le scénario de ce choc de la Ligue 1. Celui qui a été désigné meilleur arbitre français a notamment expliqué ce qu'il s'était dit avec les arbitres en charge de la vidéo, lesquels ont estimé que sa décision était normale. « L'assistance vidéo ne considère pas que ma décision est une erreur manifeste. Elle me confirme que ma perception est réelle, qu’il y a un contact de la semelle au niveau du torse avec un angle qui n’a d’ailleurs pas été diffusé par la réalisation, il permet de voir le duel de profil », avait précisé François Letexier. Cependant, du côté de DAZN, on dément totalement les propos de l'arbitre au sujet d'images inédites sur ce choc entre Amine Harit et Marquinhos.

DAZN a diffusé les images du choc Harit-Marquinhos

S'exprimant moins de 48 heures après ce match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le directeur éditorial de DAZN, qui était présent dans le car-régie de la chaîne qui diffusait cette rencontre, précise que tout ce qui pouvait être montré sur le contact entre le joueur de l'OM et celui du PSG avait été mis à l'antenne. « Quand l’arbitre parle de l’angle de caméra qui n’aurait pas été diffusé, nous sommes assez surpris. Dans le car-régie avec Fred Godard, le réalisateur, nous ne comprenons pas, car nous avons montré tous les angles à notre disposition », précise, dans L'Equipe, Stefano Bernarbino. Et le même Fred Godard, le réalisateur le plus expérimenté du football français, de confirmer que du côté de la VAR, on n’a pas d’images supplémentaires, contrairement à ce que François Letexier a affirmé : « La VAR a à sa disposition exactement les mêmes caméras que les nôtres. Il n’y a pas de caméra cachée qui leur serait destinée. » Cependant, il y a peut-être une subtilité.

Pas d'images inédites pour OM-PSG

En effet, de son côté, les arbitres en charge de la vidéo peuvent étudier les images fournies par DAZN en utilisant le hawk eye, une loupe électronique qui sert par exemple pour les fautes en tennis ou pour le hors-jeu au football, ce qui permet d'avoir réellement une image très précise de l'impact du pied d'Amine Harit sur le torse de Marquinhos. Et la chaîne n'a pas le droit de diffuser à ses abonnés les images qui ont permis de convaincre les arbitres, sauf si finalement l'arbitre de champ est appelé à venir consulter l'écran au bord du terrain. Cela n'ayant pas été le cas lors du match OM-PSG, DAZN n'a pas donc eu accès à ces images. Mais quoi qu'il en soit, du côté des autorités, on considère que VAR ou pas, François Letexier a pris la bonne décision et qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette situation de jeu.