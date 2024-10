L1 ‍: A 11 contre 10, le PSG humilie l'OM au Vélodrome

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

9e journée de Ligue 1

Stade Vélodrome

Le PSG bat l'OM : 3 buts à 0

Buts pour le PSG : Joao Neves (7e), Balerdi (29e csc) Barcola (40e)

Ce dimanche soir en Ligue 1, un choc attendu avait lieu au Stade Vélodrome entre l'OM et le PSG. Un Classique du championnat qui n'aura pas manqué de rebondissements.

L'OM attendait le PSG de pied ferme ce dimanche soir au Stade Vélodrome. Le club phocéen comptait bien faire tomber les champions de France, fort d'un bon mercato estival. Mais très vite dans cette rencontre, les hommes de Roberto De Zerbi ont été dépassés par le rythme mis par le Paris Saint-Germain. Et c'est fort logiquement que Joao Neves a ouvert le score suite à un bon déboulé de Nuno Mendes sur le côté gauche. Et quand rien ne va, rien ne va. A la 20e minute, Amine Harit a été exclu directement par François Letexier suite à une intervention mal maîtrisée sur Marquinhos. Et à la demi-heure de jeu, Leonardo Balerdi a lui mis un but improbable contre-son-camp sur un centre assez anodin. Un break qui a ensuite permis aux Parisiens de gérer la rencontre sereinement. Juste avant la pause, c'est le meilleur buteur du championnat, Bradley Barcola (8 buts désormais), qui a corsé l'addition suite à un exploit individuel d'Ousmane Dembélé.

Au retour des vestiaires, l'OM a bien tenté de réagir mais Adrien Rabiot va manquer un deux contre un en décidant de frapper... au-dessus des buts de Gianluigi Donnarumma. En fin de rencontre (70e), Désiré Doué a eu lui une belle occasion de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs, mais sa frappe a manqué d'angle pour inquiéter Geronimo Rulli. Quelques minutes plus tard, c'est Fabian Ruiz, parfaitement servi par Hakimi, qui a raté presque l'immanquable. Plus grand-chose ne se passera par la suite, le PSG étant nettement supérieur dans tous les compartiments du jeu, même si faux rythme présent dans cette partie du fait de l'exclusion d'Harit aura porté préjudice au spectacle, surtout lors du second acte. Au classement, le PSG (23 points) s'échappe en tête avec 3 points d'avance sur Monaco. L'OM (17 points) est troisième, à égalité de poins avec le LOSC. A noter que, comme souvent ces dernières semaines, Paris a une nouvelle fois cruellement manqué d'efficacité, avec « seulement » 3 buts inscrits en 19 tirs tentés (8 cadrés).