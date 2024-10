OM-PSG ‍: Letexier a eu raison, les arbitres referment le dossier

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Moins de 24 heures après le match OM-PSG, et la polémique engendrée par l'expulsion d'Amine Harit, la direction de l'arbitrage estime qu'il n'y a aucune raison de s'exprimer.

François Letexier est rapidement venu s'exprimer sur DAZN après la fin du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. N'éclipsant aucune question, il a très librement et précisément justifié sa décision d'expulser le joueur de l'OM après son geste sur Marquinhos. De même, il a expliqué pourquoi il n'avait pas consulté la VAR, cette dernière ayant confirmé que sa décision était justifiée. L'arbitre français numéro 1 ne s'étant pas caché après cette sanction, du côté des responsables des arbitres, on estime qu'il n'y a aucune raison de s'étendre davantage sur ce sujet et il a donc été décidé de décliner les invitations de différents médias, François Letexier ayant tout dit.

Letexier a bien fait, les arbitres français applaudissent

De plus, au sein de la FFF, les dirigeants de l'arbitrage estiment que François Letexier a pris la bonne décision en expulsant à la 20e minute Amine Harit après son tacle sur la poitrine de Marquinhos. Selon eux, l'arbitre n'est pas là pour faire la promotion de la Ligue 1 en fermant les yeux sur certains gestes et les critiques qui sont tombées sur l'homme en noir, ou plutôt en orange, sont injustes et fallacieuses. Ce lundi, le quotidien L'Equipe s'en était virilement pris à l'arbitre d'OM-PSG, estimant que sa décision était totalement nulle et qu'il avait gâché la plus grosse affiche du championnat de Ligue 1, au moment où la L1 a besoin de ce genre de concurrence. Pas de quoi faire changer d'avis les responsables de l'arbitrage français, lesquels soutiennent à bloc François Letexier, au moment où ce dernier fait l'objet d'une campagne haineuse sur les réseaux sociaux.