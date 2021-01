OM : Pol Lirola première recrue, discussions avancées !

Dans : OM.

A la recherche d’un latéral droit au mercato, l’Olympique de Marseille a avancé ses pions pour recruter Pol Lirola.

Le club phocéen recherche activement un renfort au poste de latéral droit, où Bouna Sarr a été vendu cet été. Début septembre, les négociations étaient très avancées avec Genk pour le transfert de Joakim Maehle. Finalement, une surenchère belge a tout fait capoter et le défenseur de la sélection danoise s’est engagé il y a quelques jours en faveur de l’Atalanta Bergame. Une belle piste s’est envolée pour l’OM, qui a toutefois d’autres idées pour se renforcer en défense. Par l’intermédiaire de son directeur du football Pablo Longoria, le club phocéen s’est lancé sur la piste de Pol Lirola, qui compte 12 matchs de Série A avec la Fiorentina depuis le début de la saison.

Le latéral espagnol de 23 ans a fait l’objet d’une offre de prêt avec option d’achat de la part de l’Olympique de Marseille, comme indiqué plus tôt dans la journée par Gianluca Di Marzio. Et visiblement, les négociations avancent vite entre les différentes parties selon le journaliste de Canal Plus, Matthias Manteghetti. « Ce ne sont pas seulement des discussions entre les deux clubs : le joueur discute déjà avec Marseille. Les trois parties négocient, la piste est bien avancée même si elle n’est pas la seule à ce poste pour l’OM » a lancé l’insider, pour qui un accord total n’est pas très loin entre Marseille, la Fiorentina et Pol Lirola au mercato. Si l’information venait à se confirmer, il s’agirait sans doute d’un joli coup de la part des Phocéens, Pol Lirola étant considéré comme un excellent latéral en Italie, où il a notamment brillé sous les couleurs de Sassuolo avant de signer à la Fiorentina contre plus de 10 ME.