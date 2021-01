OM : Un défenseur recruté en Italie, c’est chaud

Dans : OM.

A la recherche d’un latéral droit au mercato, l’Olympique de Marseille cible Fabien Centonze (Metz). Mais pas seulement…

Si le club phocéen a pris la décision de ne pas recruter de joker en Ligue 1 au poste de latéral droit cet automne, c’est parce que Pablo Longoria a d’autres idées à travers l’Europe. Et vraisemblablement, le directeur du football de l’OM a l’intention de tenter quelques jolis coups durant ce mercato hivernal. A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, l’ancien recruter de la Juventus Turin a notamment ciblé Pol Lirola, le latéral droit de la Fiorentina. L’Espagnol de 23 ans ferait d’ores et déjà l’objet d’une offre de prêt avec option d’achat de la part de l’Olympique de Marseille, bien décidé à recruter un concurrent à Hiroki Sakaï cet hiver.

Ce défenseur formé à l’Espanyol Barcelone connaît bien Pablo Longoria puisque les deux hommes se sont croisés à la Juventus Turin. C’est en revanche du côté de Sassuolo, l’actuel club de Maxime Lopez, que Pol Lirola a véritablement explosé en Série A avant de rejoindre la Fiorentina pour 11 ME. Utilisé à 12 reprises par Cesare Prandelli depuis le début de la saison, l’Espagnol n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de l’ancien sélectionneur de l’Italie. L’opportunité est donc belle pour Marseille de récupérer ce joueur jugé comme prometteur, très actif et assez offensif sur son côté. Par ailleurs, un autre joueur de la Fiorentina est observé par Pablo Longoria en la personne de l’attaquant ivoirien Christian Kouamé. Il ne s’agit toutefois pas d’une piste « prioritaire » de Marseille en attaque selon L’Equipe, alors que les noms de Milik (Naples), Laborde ou encore Delort (Montpellier) circulent également plus ou moins activement…