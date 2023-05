Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite a le feu vert ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La saison se termine en Europe, et l'Arabie Saoudite est très satisfaite de son premier investissement réalisé dans le football avec le rachat de Newcastle. La suite devrait arriver avec des développements prévus en Espagne et en France, où les regards se tournent bien sûr vers l'OM.

Longtemps totalement écartée de l’investissement dans le sport, l’Arabie Saoudite a imité plus tardivement ses voisins en rachetant Newcastle. Immédiatement, grâce à des investissements copieux, les Magpies sont passés d’équipe à la lutte pour le maintien à désormais une formation qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Une réussite sur le plan sportif, et aussi au point de vue de l’image, tant Newcastle et ses propriétaires saoudiens ne font pas de vague, alors que l’accord avec la Premier League a été difficile à trouver pour montrer patte blanche au départ.

L'Arabie Saoudite accélère !

Résultat, l’idée de poursuivre ces investissements dans le football est désormais un objectif du Royaume, qui compte bien rééditer ce genre de pratique avec d’autres clubs, dans d’autres championnats. C’est ce qu’annonce un journaliste saoudien sur Twitter, avec un message qui concerne forcément de possibles rachats futurs en France notamment. « Je pense que le succès du Fonds d’investissements public saoudien avec Newcastle va leur faire accélérer leurs plans d’investir plus en Europe, particulièrement en France et en Espagne », a lancé Atef Nahass, qui suit l’actualité, le développement et les investissements de l’Arabie Saoudite en Europe.

Pour les observateurs, il ne fait aucun doute que l’Arabie Saoudite va tenter de racheter l’Olympique de Marseille, dont le propriétaire Frank McCourt a déjà perdu plusieurs centaines de millions d’euros. Une somme qu’il pourrait bien évidemment retrouver s’il venait à vendre l’OM, vu le prix auquel les clubs de football se vendent en ce moment. Résultat, pour le média Team Football de Thibaud Vézirian, c’est bien le signal que le tapis rouge se déroule entre le club provençal et les Saoudiens. « L’OM paraît une évidence tant les choses ont changé à l’Olympique de Marseille depuis 2 ans, une période de transition qui saute aux yeux. On ne voit pas à quel autre club pourrait faire référence Atef Nahass », assure ainsi Team Football, qui rappelle que le PIF est le 6e plus gros fonds d’investissement au monde avec 620 milliards de dollars d’actifs estimés en 2022.

De quoi aussi mieux comprendre pourquoi l’Arabie Saoudite n’avait pas agi plus rapidement à Marseille, sachant qu’il y avait l’attente d’un investissement de référence du côté de la Premier League. Celui-ci étant indéniablement un succès, le développement pourrait donc toucher Marseille en France et Almeria en Espagne, pour reprendre ces clubs. Au point de faire de l’OM une place forte européenne et un réel concurrent au PSG en Ligue 1 ? Pour le moment, malgré les signaux encourageants et les perspectives alléchantes, cela reste une issue possible, mais pas encore une certitude.