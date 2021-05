OM : Pol Lirola élu joueur du mois d'avril

Dans : OM.

Opposé à Dimitri Payet, particulièrement en forme en avril, Pol Lirola a été élu joueur du mois par les supporters de l’OM sur les réseaux sociaux.

Un titre honorifique qui récompense la montée en puissance de l’Espagnol, prêté par la Fiorentina jusqu’à la fin de la saison. Dans son édition de mercredi, La Provence dévoilait par ailleurs que les discussions étaient en cours entre l’OM et la Fio afin de faire baisser le prix initial de l’option d’achat, fixé en janvier dernier à 12 ME. La Viola n’est pas contre l’idée de réduire légèrement ce tarif, tandis que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli souhaitent conserver leur piston droit de 24 ans.