L’OM dauphin du PSG, la stat fait mal

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la défaite à Lille (3-1) vendredi, l’Olympique de Marseille a dit adieu à ses chances de qualification pour la Ligue des Champions via le championnat. Le club phocéen s’est laissé distancer par la concurrence, alors que ses occasions offensives auraient dû lui permettre d’occuper un bien meilleur classement.

A travers leurs déclarations d’après-match, les différents acteurs de l’Olympique de Marseille ont fait preuve de lucidité. La contre-performance à Lille vendredi les place à 10 points du LOSC et du top 4 en Ligue 1. A six journées de la fin, sauf improbable revirement de situation, l’équipe entraînée par Jean-Louis Gasset n’est plus concernée par la course à la Ligue des Champions. Le club phocéen peut encore accrocher un billet pour les autres coupes d’Europe. Mais ce n’est pas l’objectif initial fixé par la direction qui devra identifier les causes de cet échec.

🔜🔚 Plus que 6 matchs... Le @SB29 se rapproche un peu plus d'une qualification européenne 🇪🇺...



👀 @ChampionsLeague ❓ pic.twitter.com/GOJJxQgWKm — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 7, 2024

Pour de nombreux observateurs, l’Olympique de Marseille n’a tout simplement pas l’effectif nécessaire pour rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. La preuve, les Marseillais se sont inclinés lors des sept déplacements chez les autres membres du top 8 cette saison. Une statistique étonnante vient pourtant nuancer cette analyse. En effet, le statisticien Opta a calculé les expected points, soit les unités que chaque équipe devait posséder en fonction de ses occasions offensives. Résultat, l’Olympique de Marseille aurait dû compter 48,40 points au lieu des 39 réellement obtenus sur le terrain.

L'OM manque d'efficacité offensive

Si l’on se réfère aux expected points de tous les clubs de Ligue 1, le pensionnaire du Vélodrome aurait dû occuper la deuxième place du championnat derrière le Paris Saint-Germain (53,45). Il n’y aurait que cinq longueurs entre les deux rivaux. Ce classement théorique ne reflète absolument pas la saison de l’Olympique de Marseille. Mais force est de constater qu’avec d’avantage de précision devant la cage adverse, l’actuel huitième de Ligue 1 serait toujours un candidat crédible à une qualification pour la Ligue des Champions.