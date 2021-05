OM : Caleta-Car vendu, ça cache une bonne nouvelle

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille ne s’opposera pas au transfert de Duje Caleta-Car, trois ans après son arrivée de Salzbourg pour 19 ME.

L’international croate a connu des bas et des hauts à Marseille, notamment sous les ordres d’André Villas-Boas. Valeur marchande importante de l’effectif olympien, Duje Caleta-Car ne sera pas retenu lors du prochain mercato. A en croire les informations obtenues par La Provence, le président marseillais Pablo Longoria s’est mis en quête d’un acheteur pour l’ancien taulier de Salzbourg, dont le transfert a été planifié par l’OM afin de renflouer les caisses. Courtisé par Liverpool l’hiver dernier, Caleta-Car avait été retenu par Pablo Longoria. L’histoire sera différente cet été et le transfert du défenseur de l’OM pourrait notamment permettre au président espagnol de 34 ans de conserver Boubacar Kamara.

Caleta-Car vendu, Kamara prolongé ?

C’est tout du moins la thèse avancée par le journaliste Fabrice Lamperti dans les colonnes du quotidien régional. « L’OM, qui espère récupérer une coquette somme d’argent dans la transaction, l’imagine plus partir qu’un Boubacar Kamara, par exemple, dont le bail expire dans un an et qu’il ne désespère pas de faire rempiler » explique-t-il. De son côté, Duje Caleta-Car jouit toujours d’une belle cote en Angleterre, six mois après son transfert avorté à Liverpool. West Ham a notamment essayé de le recruter il y a tout juste un an, et avait proposé 20 ME à Marseille, une offre refusée à l’époque par Jacques-Henri Eyraud.

Dans son édition du jour, La Provence survole par ailleurs d’autres dossiers du mercato estival de l’OM. Le quotidien nous apprend que la Fiorentina n’est pas contre l’idée de baisser le prix de l’option d’achat de Pol Lirola (12 ME) mais attend d’y voir plus clair dans son organigramme sportif avant de prendre une décision. Libre en juin, Valère Germain va quitter l’OM et a des touches en Espagne (Grenade, Celta Vigo). Enfin, plusieurs départs ont d’ores et déjà été actés par Pablo Longoria, de Khaoui à Cuisance en passant par Nagatomo, Ntcham et Sakaï.