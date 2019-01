OM : Plus qu'un obstacle à enjamber, et Dalbert signe à l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Après avoir probablement bouclé l’arrivée de Mario Balotelli pour six mois, l’Olympique de Marseille s’est lancé à l’assaut d’un nouveau renfort sur le marché des transferts. Effectivement, le club phocéen fait désormais du Brésilien Dalbert sa priorité, à huit jours de la fin du mercato. Mardi soir, Foot Mercato confirmait les informations venues d’Italie, et expliquait que le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta œuvrait pour tenter de conclure ce deal, et apporter enfin de la concurrence à Jordan Amavi. Dans ses colonnes, La Provence apporte quelques détails sur l’éventuel prêt du défenseur de l’Inter Milan à Marseille.

« Barré par la concurrence, il aimerait retrouver du temps de jeu plus conséquent. L'OM a tenté de s'immiscer dans la brèche. Mais, jusqu'ici, le club se heurte au refus des Nerazzurri de lâcher leur défenseur qui n'était apparu qu'à cinq reprises en Serie A (339 minutes de jeu) depuis les trois coups de la saison » explique le quotidien régional, pour qui c’est l’Inter Milan qui bloque (pour l’instant) ce dossier. Etonnant, au vu du faible temps de jeu de Dalbert depuis le début de la saison. Reste désormais à voir si Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta parviendront à trouver les arguments pour celui qui semble donc préféré à Lucas Lima ou à Ghislain Kona, deux autres défenseurs parfois associés à Marseille en ce mois de janvier 2019.