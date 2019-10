OM : Plus qu’un buteur, Benedetto s’est mis le vestiaire dans la poche

Dans : OM, Ligue 1.

Critiqué pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto a fini par mettre tout le monde d’accord.

Fidèle à sa réputation de buteur, l’attaquant argentin s’est montré adroit dans la surface adverse, lui qui a déjà inscrit 5 buts en Ligue 1. Mais c’est loin d’être la seule qualité de « Pipa ». Si l’ancien joueur de Boca Juniors fait l’unanimité au club phocéen, y compris chez les supporters, c’est aussi grâce à sa détermination et sa capacité à participer au jeu. Sans compter sa personnalité mise en avant par Steve Mandanda en conférence de presse.

« Pour un attaquant, il n'y a pas mieux que de marquer, et lui le fait très bien, a confié le gardien de l’OM. A côté de ça, il nous aide aussi beaucoup dans le jeu, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, qui arrive à bien jouer avec ses partenaires. Il est bien dans les remises, quand il décroche. Il est très intéressant aussi dans la surface et humainement, c'est quelqu'un de très bien qui fait des efforts pour apprendre le français. Donc on est vraiment content de l'avoir avec nous et content de ce qu'il fait. J'espère qu'il va continuer, nous mettre beaucoup de buts, pour nous faire gagner énormément de matchs cette saison. » Un but contre le rival parisien dimanche et Benedetto deviendrait déjà le chouchou du Vélodrome.