OM : Payet trop gros, Di Meco met les pieds dans le plat

Dans : OM.

Passeur décisif contre le PSG au Parc des Princes, Dimitri Payet a traversé les matchs contre l’ASSE, Lille et le FC Metz comme un véritable fantôme.

Eblouissant sur son côté gauche la saison dernière, le Réunionnais a clairement perdu de son génie. Il faut dire que physiquement, il ne semble pas réellement au top de sa forme. Nombreux sont les supporters de l’Olympique de Marseille à lui reprocher ses kilos en trop, nettement visibles depuis le retour du confinement. Trop c’est trop pour Eric Di Meco, lequel a également mis les pieds dans le plat en reprochant à Dimitri Payet son dilettantisme au niveau de son hygiène de vie.

« On ne sait pas ce qu’il va se passer dans un mois. Mais plus tu es au point physiquement, plus tu es à l’aise sur un terrain. Le physique génère tout. Payet, j’aimerais le voir derrière l’attaquant parce que tu fais quand même moins d’efforts. S’il ne veut pas perdre ses kilos, qu’il fasse du sumo. S’ils se sont préparés pour le mois d’octobre, c’est une erreur professionnelle parce que tu es l’OM et que tu vas être dans le quatrième chapeau. Ils devaient prendre les points vite au début de la saison » a regretté le consultant de RMC dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si le staff d’André Villas-Boas parviendra à faire perdre à Dimitri Payet les kilos superflus qui gâchent assurément le début de saison du Réunionnais. Et dans la mesure où de l’autre côté, Florian Thauvin revient tout juste de blessure et manque logiquement de rythme, c’est toute l’attaque de l’Olympique de Marseille qui en paie les conséquences avec un triste bilan de deux buts marqués lors des trois derniers matchs disputés à l’Orange Vélodrome…