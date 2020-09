OM : Payet « la vache qui rate », Mohamed Henni craque !

Dans : OM.

Dimitri Payet est passé à côté du match contre Metz, et le joueur de l'Olympique de Marseille est critiqué sur sa forme physique. Mohamed Henni est, lui, en furie.

Mohamed Henni ne fait jamais dans la dentelle, notamment lorsque cela concerne son club de cœur, à savoir l’Olympique de Marseille. Et c’est peu dire que le Youtubeur n’a pas apprécié le nul concédé samedi soir par l’OM face à Metz au Vélodrome. Dans le collimateur de Mohamed Henni, Dimitri Payet, que de nombreux supporters du club phocéen jugent un peu trop épais depuis le début de saison. Pour s’en prendre au physique du joueur de l’Olympique de Marseille, MH avait revêtu un costume de sumo. Les punchlines se sont ensuite enchaînés contre Dimitri Payet, qui a probablement les oreilles qui sifflent depuis cette charge virulente, même si évidemment il faut la prendre au deuxième ou même au troisième degré.

« Dimitri boulettes, tu n’arrives même plus à courir. Tu fais 600 kilos, tu as le cul à Kylie Jenner Payet, la vie de ma mère (…) Tu fais une accélération, tu vomis, il me fout la haine Payet. Après la vache qui rit, on a la vache qui rate. Tu ressembles au sumo dans Street Fighter, il y en a marre de toi. Nul Dimitri Payet, espèce de Père Dodu. Il ne faut pas répondre sur Instagram Payet, il faut que tu répondes sur le terrain », a lancé Mohamed Henni, sur son ton ulcéré habituel et bien évidemment en brisant une télévision afin que le spectacle soit complet. La balle est dans le camp du joueur de l'Olympique de Marseille qui voudra probablement rapidement donner tort au Youtubeur.