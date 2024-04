OM ‍: Pau Lopez doit partir de toute urgence

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Héros de l’OM en quart de finale de l’Europa League, Pau Lopez est retombé dans ses travers en concédant quatre buts lors des deux derniers matchs de Ligue 1 face à Toulouse dimanche puis contre Nice mercredi.

Au club depuis trois ans, Pau Lopez s’est imposé comme un leader au sein du vestiaire de l’Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, le gardien espagnol s’est même transformé en héros le temps d’un quart de finale retour de l’Europa League. Infranchissable contre Benfica au Vélodrome, l’ancien portier de la Roma a été décisif dans le match puis lors de la séance des tirs au but. Mais quelques jours plus tard, Pau Lopez est retombé dans ses travers. Coupable sur l’ouverture du score de Toulouse dimanche au Stadium, où il manque totalement sa sortie sur corner, il n’est pas non plus irréprochable sur le deuxième but des Violets, une frappe de loin sur laquelle il manque de jump pour aller la chercher.

Mercredi face à Nice, bis repetita. S’il ne peut rien sur l’ouverture du score de près de Moffi, il semble très emprunté sur la frappe lointaine de Bard, pour l’égalisation des Aiglons. Et si tout simplement, Pau Lopez était un gardien correct, mais loin d’être assez décisif pour un club de la dimension de l’Olympique de Marseille ? C’est la théorie défendue sur son compte X par le journaliste Walid Acherchour, qui estime que le gardien espagnol n’est même pas dans le top six des meilleurs gardiens du championnat de France.

L'OM mérite un meilleur gardien selon Walid Acherchour

« Pau Lopez a eu des fulgurances qui ne faut pas enlever contre Villarreal ou Benfica mais je suis désolé tu dois aller chercher un meilleur gardien. Donnarumma, Bulka, Bizot, Chevalier, Mandanda, Samba, c’est tellement meilleur, c’est tellement plus intimidant » regrette le journaliste de RMC et de Winamax, pour qui l’Olympique de Marseille va sérieusement devoir se mettre en quête d’un meilleur gardien lors du mercato à venir. Cela tombe bien, Mehdi Benatia partage cet avis puisque le conseiller sportif de l’OM souhaite recruter un nouveau gardien l’été prochain. Un nom revient avec insistance, celui du portier toulousain Guillaume Restes, lequel serait d’ailleurs emballé à l’idée de rejoindre Marseille.