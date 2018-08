OM : Balotelli à Marseille ? Le sous-entendu de McCourt

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Patron de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt s’est très longuement confié au quotidien L’Equipe ce vendredi, quelques heures avant que son club n’ouvre la saison 2018-19 de Ligue 1 face à Toulouse.

Les ambitions du club, les investissements, l’avenir et le recrutement, tout y est passé. Et forcément, l’éternel dossier Mario Balotelli a été évoqué en filigrane. A ce sujet, le propriétaire américain a rappelé qu’il n’avait pas pour vocation d’intervenir pour faire accélérer ou freiner le processus des transferts. Mais McCourt a aussi bien fait comprendre que l’OM n’avait pas pour vocation de tout miser sur un joueur vedette, alors que le projet s’appuie sur la construction d’une équipe et la progression des jeunes.

« Nous avons recruté Caleta-Car, une recrue précieuse, jeune, grand, technique, avec un fort potentiel. C'est une indication précise. Nous allons continuer d'être très stratégique dans notre recrutement, en gardant une base solide, et apporter des pièces très spécifiques. S'il y a la moindre opportunité de prendre un joueur pour rendre l'équipe plus forte, nous la saisirons. Mais, encore une fois, nous ne sommes pas attirés par ce qui brille, par des histoires d'un jour. Notre stratégie, c'est le long terme. Nous avons à ce stade déjà investi près de 140 millions d'euros en achat de joueurs - et beaucoup plus si on ajoute les investissements dans les autres secteurs du club -, mais nous allons continuer à être actifs dans l'achat de joueurs, avec les critères précédemment spécifiés. On ne sera pas actifs pour être actifs », a prévenu le boss de l’OM, qui fait clairement comprendre que son club ne se mettra pas dans le rouge financièrement pour recruter Mario Balotelli, dont les exigences économiques empêchent toujours la conclusion de son transfert.