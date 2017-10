OM : « On est l'OM, on n'a pas le droit » balance Sanson

Dans : OM, Ligue 1.

Morgan Sanson, milieu de l'OM, après le nul contre Strasbourg (3-3) : « À 2-1, on doit tuer la rencontre. C'est un match bizarre, qui aurait pu basculer des deux côtés. On est devant sur les occasions franches. C'est frustrant. On doit avoir plus de maîtrise. On doit plus maîtrisé notre sujet pour pouvoir gagner des matchs. C'est un point positif, mais on est l'OM, on n'a pas le droit. On doit gagner ce match en pliant la victoire avant avec un 3-1. On aurait pu être deuxième ce soir... on le sera bientôt ! », a-t-il déclaré sur Canal+.