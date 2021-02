OM-OL : Amavi sur le flanc, Milik de retour

Dans : OM.

L’OM sera privé de certains cadres pour la réception de l’OL, dimanche soir à 21 heures à l’Orange Vélodrome.

La mauvaise nouvelle est tombée ce jeudi matin et devrait être confirmée vendredi par Nasser Larguet en conférence de presse. De retour dans le groupe olympien il y a deux semaines, Jordan Amavi est de nouveau sur le flanc. L’ancien Niçois souffre d’une lésion à la cuisse et devrait être éloigné des terrains « quelques jours » selon L’Equipe. Sa participation au match face à Lyon est compromise, et il s’agit d’un réel coup dur pour Marseille dans la mesure où Hiroki Sakaï, exclu à Nantes samedi après-midi, a écopé de deux matchs de suspension. L’OM devrait donc évoluer contre l’OL avec Pol Lirola à droite et Yuto Nagatomo, passeur décisif face aux Canaris, sur le côté gauche.

En revanche, les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent se réjouir du grand retour d’Arkadiusz Milik. Buteur face à Lens pour la première de Nasser Larguet, le Polonais a ensuite manqué les matchs contre le PSG, Auxerre, Bordeaux, Nice et Nantes en raison de douleurs à la cuisse. Totalement remis de ses bobos, « Arek » Milik s’entraîne normalement depuis près d’une semaine et a confirmé sur Instagram qu’il était « ready » selon ses propres mots. Une excellente nouvelle pour Nasser Larguet, qui devrait aligner une attaque composée de Payet, Thauvin et Milik contre les Lyonnais. A moins que le directeur du centre de formation de Marseille ne surprenne tout le monde en titularisant Khaoui, Dieng ou Luis Henrique…