OM : Milik forfait contre le PSG

Tandis que Neymar est incertain contre l'OM, Arkadiuz Milik est lui définitivement forfait, l'attaquant polonais étant blessé à la cuisse.

Auteur de son premier but sous le maillot de l’Olympique de Marseille, mercredi soir contre Lens, Arkadiusz Milik ne connaîtra pas les joies du Clasico dimanche au Vélodrome contre le Paris Saint-Germain. En effet, à la veille de la rencontre, RMC confirme que l’attaquant recruté à Naples est touché à la cuisse et qu’il n’a pas été capable de s’entraîner, son forfait étant définitif. De même Jordan Amavi, qui est lui blessé au mollet, ne sera pas dans le groupe convoqué par Nasser Larguet pour défier le PSG, un petit espoir existant encore concernant Valentin Rongier, lequel souffre au tendon d’Achille. Des absences qui plombent l'Olympique de Marseille, même si du côté parisien on est également privé de plusieurs cadres, dont notamment Keylor Navas.