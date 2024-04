Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite prête à officialiser le 18 juin ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis le temps que l'on annonce une vente de l'Olympique de Marseille, il va bien falloir qu'un jour cela se concrétise. Du moins si réellement l'Arabie Saoudite veut prendre les commandes du club phocéen.

Répéter chaque jour que l'OM sera vendu n'a pour l'instant pas concrètement fait avancer le dossier, mais même s'il est souvent critiqué depuis quatre ans et ses premières révélations sur l'intérêt des Saoudiens pour Marseille, personne ne peut reprocher à Thibaud Vézirian de varier dans son discours. Oui l'OM va être vendu à l'Arabie Saoudite, avec ou sans CGA CGM, avec ou sans des investisseurs indiens, mais pour l'instant le journaliste n'a jamais donné une date précise, sauf si l'on fait exception de sa fameuse vidéo de 2021. En trois ans, TV a appris la prudence et face aux rumeurs qui évoquent désormais la date du 18 juin prochain pour une officialisation éventuelle du rachat du club de Frank McCourt, il prend de grosses pincettes, affirmant qu'il est impossible d'être aussi précis.

La vente de l'OM le 18 juin, c'est l'appel de Marseille

Vente OM : Longoria prie pour un débarquement de l’Arabie Saoudite https://t.co/bwGqFR5F1S — Foot01.com (@Foot01_com) April 11, 2024

Dans son émission, Thibaud Vézirian est revenu sur son travail dans ce dossier de la vente supposée de l'Olympique de Marseille. Et il répète à qui veut l'entendre qu'il n'a aucune raison de douter de ses informations, mais que jamais, il ne donne un détail aussi précis que la date de l'officialisation. « J’ai commencé à travailler sur le sujet de la vente OM en 2020, j’ai commencé à en parler en avril-mai 2020, des premières négociations. J’ai annoncé un deal signé un an plus tard, j’ai donné des infos confidentielles et je travaille dans l’ombre. Je ne donne pas mes avis, je donne mes informations. La date du 18 juin pour une annonce ? Personne ne peut donner la date exacte de l’officialisation, car ça peut changer du jour au lendemain. La date ne sera connue qu'au dernier moment (...) Mais beaucoup de gens se sont déjà mis en place en cas d’officialisation pour préparer la saison prochaine », a précisé le journaliste, qui estime que de plus en plus de gens le contactent en privé pour le rejoindre dans cette position d'une officialisation imminente.