OM : Niang s’offre un conseiller en langue de bois

Le transfert de M’Baye Niang de Rennes vers l’OM connait déjà des rebondissements, et ce n’est probablement pas fini. Le Sénégalais ferait bien de se calmer.

C’est la première grosse rumeur de transfert de l’été du côté de l’Olympique de Marseille. Et bien évidemment, vu la situation économique du club provençal, la validation de ce transfert ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Malgré sa volonté d’attirer M’Baye Niang, l’OM risque bien de manquer de liquidités pour accomplir cette mission. L’attaquant sénégalais sort d’une belle saison avec Rennes, et est évalué à 20 ME par ses dirigeants, qui ont repoussé une offre venue du Qatar à hauteur de 15 ME. L’ancien joueur du Milan AC ne cache pourtant pas son désir de quitter la Bretagne, pour rejoindre l’OM. Mais il ferait mieux d’être plus discret, lui conseille Christophe Dugarry, pour qui ses messages dans les médias ou sur les réseaux sociaux vont se retourner contre lui s’il continue sur sa lancée. Un brin de discrétion serait le bienvenu, surtout s’il devait rester à Rennes faute d’offre conséquente de la part de l’OM…



« Le conseil que je lui donne, c’est de se taire. Ne pas donner ton avis a tous les journalistes qui te posent la question sur ton avenir. Pour l’instant tu sors des phrases bateaux du genre "Je suis bien à Rennes, ce n’est pas le sujet"... faut qu’il arrête de s’exposer comme ça. Il s’y prend mal ! Tais-toi ! Arrête de t’exprimer à tout bout de champ », a prévenu le champion du monde 1998, pour qui il serait bon que M’Baye Niang se calme sur ses appels du pied en faveur de l’OM, sous peine d’être irrécupérable ensuite pour Rennes en cas d’échec. L'attaquant s'est d'ailleurs exécuté sans broncher dans la journée, confiant à RMC qu'il n'aurait aucun problème à rester à Rennes si la situation le demandait.