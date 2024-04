La Coupe d’Italie de côté, l’Atalanta ne pense qu’à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Futur adversaire de l’Olympique de Marseille, l’Atalanta Bergame accorde beaucoup d’importance à cette demi-finale de Ligue Europa. Dans l’esprit de l’entraîneur Gian Piero Gasperini, cette confrontation européenne compte davantage par rapport à la demie de Coupe d’Italie disputée contre la Fiorentina.

C’est un peu le débat du moment concernant l’Olympique de Marseille. Compte tenu du manque de solutions dans l’effectif, des blessés et de l’état de fatigue des joueurs, certains observateurs se demandent si le club phocéen n’a pas intérêt à tout miser sur la Ligue Europa, quitte à sacrifier le sprint final en Ligue 1. « Ce n'est pas parce que tu as un match qui est le plus important de ta semaine que tu dois laisser tomber le championnat », a contredit le consultant de RMC Eric Di Meco, qui rappelle que l’entraîneur Jean-Louis Gasset n’a pas vraiment les solutions pour faire tourner.

🗣️ "Ce n'est pas parce que tu as un match qui est le plus important de ta semaine que tu dois laisser tomber le championnat"



🔵 Selon Di Meco, il est important pour l'OM de jouer à fond la Ligue 1 en plus de l'Europe. pic.twitter.com/qjjgfUQ4Fo — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 24, 2024

Son homologue de l’Atalanta Bergame en a sans doute davantage. La preuve, Gian Piero Gasperini s’apprête à prendre une décision étonnante. Alors que la Dea va disputer une demi-finale retour de la Coupe d’Italie contre la Fiorentina (défaite 1-0 à l’aller, le 3 avril) ce jeudi soir, le technicien va se priver de son défenseur central Giorgio Scalvini. L’international italien vient de quitter l’infirmerie après une blessure au muscle fléchisseur de la jambe.

Un défenseur suspendu contre l'OM

Mais son coach préfère éviter de l’utiliser malgré la perspective d’une qualification en finale face à la Juventus Turin. Comme indiqué sur le site de Tuttomercatoweb, Gian Piero Gasperini ne veut prendre aucun risque à l’approche de la demi-finale aller de Ligue Europa au Vélodrome jeudi 2 mai. Il faut dire que le coach italien sera déjà privé du Suédois Isak Hien, suspendu pour la première manche face à l’Olympique de Marseille. L’objectif est donc d’assurer la présence d’au moins un titulaire dans la charnière centrale.