OM : Eyraud reçoit un devis salé pour Mbaye Niang

Très intéressé par le profil de Mbaye Niang au mercato, l’Olympique de Marseille va devoir consentir à un investissement important pour s’offrir le Rennais…

La tâche se complique pour l’OM dans le dossier Mbaye Niang. Et pour cause, on semble bien loin de l’accord annoncé en grande pompe par Canal + il y a deux semaines puisque selon les informations obtenues par Foot Mercato, c’est le club qatari d’Al-Duhail qui est le plus chaud sur le dossier. A en croire le média, une offre de 15 ME a même été transmise au Stade Rennais et celle-ci a été balayée d’un revers de la main par Nicolas Holveck et par Florian Maurice. Toujours selon le média, c’est une somme de 20 ME non négociable que le Stade Rennais réclame pour lâcher son meilleur buteur de 25 ans.

Niang rêve toujours de l'OM

Propriété du cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, à l’instar du Paris Saint-Germain, le club d’Al-Duhail n’a pas abandonné l’idée de recruter l’attaquant breton, ce qui va forcément compliquer les affaires de l’Olympique de Marseille. D’autant qu’en parallèle, Newcastle, West Ham et Francfort sont également sur les rangs. De son côté, RMC confirme les informations livrées il y a deux semaines par la radio, à savoir que l’OM et Rennes n’ont absolument pas discuté au sujet d’un éventuel transfert de Mbaye Niang. Pour le club phocéen, la situation se complique donc sérieusement dans ce dossier et visiblement, André Villas-Boas va devoir activer ses réseaux pour trouver un plan B. Cela ne manquera pas d’irriter le Portugais, lequel avait validé la piste Mbaye Niang au côté de son compère Andoni Zubizarreta à l’époque. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Rennes, le Sénégalais rêve cependant toujours de poser ses valises à Marseille, ce qui peut laisser un mince espoir au vice-champion de France.