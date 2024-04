OM ‍: Moumbagna harcelé, ce consultant s'énerve

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis quelques semaines, Faris Moumbagna est la cible n°1 de certains consultants tels que Christophe Dugarry ou encore Daniel Riolo. Pourtant, l’attaquant camerounais de l’OM reste sur deux buts en une semaine.

Rarement un remplaçant de l’Olympique de Marseille a provoqué autant de débats en l’espace de si peu de temps après son arrivée au club. Recruté en janvier pour 8 millions d’euros en provenance du championnat norvégien, Faris Moumbagna n’est sans doute pas le joueur le plus technique à avoir porté les couleurs du club phocéen. De là à se moquer chaque jour ou presque, il y a quand même un juste milieu à trouver, d’autant que l’attaquant camerounais vient d’inscrire deux buts capitaux cette semaine, face à Benfica en Europa League puis à Toulouse en Ligue 1.

OM : Le héros Moumbagna pousse son coup de gueule https://t.co/KzsaVnDi91 — Foot01.com (@Foot01_com) April 21, 2024

Au micro de RMC, le journaliste Walid Acherchour a pris la parole au sujet de l’attaquant olympien et a notamment fait savoir qu’il regrettait l’acharnement de ses confrères Daniel Riolo et Christophe Dugarry. Walid Acherchour souhaite que l’on donne du temps à Faris Moumbagna avant de le juger, alors que le natif de Yaoundé est pressenti pour débuter la rencontre de ce mercredi soir au Vélodrome entre l’OM et Nice. « Moi ce que je trouve dérangeant ce sont les critiques et les moqueries. J’aime beaucoup Daniel Riolo et Christophe Dugarry, mais enfaite, Moumbagna il arrive pour être numéro 2 derrière Aubameyang, il prend 80k€ par mois, il est là pour progresser, il a mis 20 buts en Norvège, il a 23 ans, il arrive pour 8 millions d’euros » a lancé le journaliste dans l'After Foot, avant de conclure.

Walid Acherchour monte au front pour défendre Moumbagna

« Oui, ce n’est pas Kun Aguero avec les pieds mais dans la surface il peut aider. Quand je vois tous les débats qui sont faits sur un remplaçant de l’OM. Mais laissez-le bosser ! Il a quand même marqué contre Benfica et permis de te qualifier, il marque contre Toulouse et maintient les espoirs européens. Et on se moque de lui, on dit qu’il n’est pas technique… Ok, il n’est pas technique. Mais aujourd’hui dans un poste de remplaçant derrière Aubameyang, est-ce qu’il peut apporter ? On va attendre, de là tous les deux soirs je trouve ça injuste » a pesté Walid Acherchour, qui ne valide pas du tout les moqueries et l’acharnement de certains de ses confrères au sujet de Faris Moumbagna, et qui espère que tout cela va se calmer dans les jours à venir. Le journaliste de Winamax rappelle surtout que Moumbagna a été recruté dans une logique de jeune espoir à développer et qu'il n'est par conséquent pas juste de le juger comme s'il s'agissait d'un cador recruté pour être immédiatement performant et titulaire.