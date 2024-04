OM ‍: Gasset finalement prolongé ‍?

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Si l'Olympique de Marseille est distancé pour la course à la Ligue des Champions, le club de la cité phocéenne a encore l'opportunité de sauver sa saison avec l'Europa League. Jean-Louis Gasset y croit et cela peut tout changer pour lui.

Appelé pour diriger l'OM jusqu'à la fin de la saison, Jean-Louis Gasset est logiquement censé partir dans quelques semaines. Les dirigeants olympiens recherchent activement un nouvel entraîneur, après les échecs Marcelino et Gennaro Gattuso. Neuvième de la Ligue 1, après 29 matchs disputés, l'OM peut oublier la Ligue des champions via le Championnat et va devoir réaliser un sans-faute pour accrocher les dernières places qualificatives pour une Coupe d'Europe. Mais avec le parcours de Marseille en Europa League, un espoir persiste pour un ticket pour la prochaine édition de la C1. Dans l'émission Rothen S'enflamme, l'ancien joueur du PSG et de l'AS Monaco a analysé la saison de l'OM et estime que si les Marseillais parviennent à remporter la C3, alors Gasset aura gagné la légitimité pour entraîner le club une saison complète.

La condition pour que Gasset reste à l'OM

𝙏𝙤𝙪𝙩 𝙙𝙤𝙣𝙣𝙚𝙧 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙛𝙖𝙞𝙧𝙚 𝙩𝙤𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙥𝙞𝙚̀𝙘𝙚 𝙙𝙪 𝙗𝙤𝙣 𝙘𝙤̂𝙩𝙚́ ! 🔵⚪️



À retrouver dans le 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀 𝗖𝗮𝗺’ by Cébé : les plus belles images terrain d’#OMSLB, un condensé d’abnégation et de gestes décisifs 🥵 pic.twitter.com/Iaa5WYsRq5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 20, 2024

« J'étais assez sceptique sur le fait qu'il arrive à tirer le maximum de cet Olympique de Marseille. Ce n'est pas un magicien donc ils sont à leur place en championnat parce qu'il y a trop de manque. Là où il surperforme, c'est en Europa League. Faire une demi-finale avec cette équipe, c'est une performance énorme de Jean-Louis Gasset, d'avoir réussi à mettre dans la tête de ses joueurs que c'est possible de le faire. S'il fait un miracle et remporte l'Europa League, comment on peut le mettre dehors ? Il aura mérité de décider s'il continue ou pas. Ça serait totalement injuste, après avoir gagné un tel titre, qu'il parte. Mais s'il ne gagne pas l'Europa League, il faut penser à un autre entraîneur » a expliqué Jérôme Rothen, qui félicite l'épopée marseillaise et le travail mis en place par Jean-Louis Gasset en très peu de temps. Marseille va disputer sa demi-finale d'Europa League le 2 mai contre l'Atalanta Bergame, puis le retour, le 9 mai, en Italie. Une double confrontation qui risque de décider de l'avenir de Jean-Louis Gasset à l'OM.