OM : Annoncé à Marseille, Niang est prêt à rester à Rennes !

Dans : OM.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines maintenant, M'Baye Niang est sorti du silence du côté du Stade Rennais.

Même s’il n’a plus joué depuis plusieurs mois à cause de la pandémie de Covid-19, M'Baye Niang fait toujours parler de lui. Entre ses sorties médiatiques tapageuses à la télévision et les rumeurs du mercato l’envoyant à l’OM, l’international sénégalais a pu décevoir certains supporters, que ce soit à Marseille, mais surtout à Rennes, où ses envies d’ailleurs ne passent pas vraiment. Pour rétablir sa vérité et redorer un peu son image, l’attaquant de 25 ans s’est confié en longueur, et notamment pour confirmer qu’il sera bien à la reprise de l’entraînement du SRFC le 22 juin prochain.

« J’ai toujours dit que le Stade Rennais était mon club, que j’ai passé de très belles années là-bas. Donc aujourd’hui, retourner au Stade Rennais, ça ne serait à aucun moment un échec. Les rumeurs sur l’OM ? Le problème, c’est que les gens ont envie de faire un peu de buzz. Mais pour moi, il n'y a zéro problème. Je suis un joueur du Stade Rennais, sous contrat, et je suis très heureux d’être au Stade Rennais. La Champions League à Rennes ? Ah oui, très clairement ! Ça fait deux ans qu’on se bat pour ça. On a réussi quelque chose d’exceptionnel. Je vais reprendre avec le Stade Rennais. Et je serai très heureux si jamais je devais rester au Stade Rennais cette saison. Très sincèrement, aujourd’hui, je ne connais pas mon avenir. Mais la seule chose que je peux dire, c’est je veux prendre du plaisir, jouer au football… Le Qatar ? Ceux qui me connaissent savent très bien. Ils connaissent ma mentalité, et ce que j’ai dans la tête. On parle du Qatar parce que c’est pour mettre la pression à l’OM, mais à aucun moment ce n’est pour mettre la pression à qui que ce soit. Maintenant, mes agents vont travailler sur ça, et j’espère que cela va s’arranger d’ici les prochains jours. Un mot pour les supporters bretons ? Tout simplement. Les supporters du Stade Rennais, je les aime. Donc aujourd’hui, même si j’étais amené à partir, je le ferais avec respect, pas comme les gens peuvent le dire et avec tout le bordel qu’il y a. Pas de bras-de-fer ? Dans la vie, il faut trouver des solutions. Après, je vais faire part de mon envie », a détaillé, sur RMC, Niang, qui n’exclut donc pas de rester à Rennes une saison de plus… Une mauvaise nouvelle pour les fans de l’OM, qui savent que leur club ne peut pas vraiment répondre aux attentes du SRFC dans ce dossier estimé à 20 millions d’euros.